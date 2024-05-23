Хотів змінити політику Словаччини щодо України: нападник на Фіцо пояснив свій мотив

Юрай Цинтула заявив на допиті, що хотів не вбити Фіцо, а лише "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою стрілець незгодний.

Юрай Цинтула, який, як стверджується, минулого тижня вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив на допиті, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою стрілець незгодний.

Про це йдеться у постанові про досудове ув'язнення Цинтули, яку опублікувало словацьке видання Pravda.

Згідно з судовим документом, Цинтула стверджував, що відчуває себе "безсилим і розчарованим станом суспільства" після рішень уряду Фіцо і "не згоден з політикою нинішнього уряду" – зокрема скасування Спеціальної прокуратури та тиск на незалежні ЗМІ.

Також читайте У якому стані Фіцо після замаху – розповіли медики

Цинтула сказав, що прагне відновити "надання військової допомоги Україні" з боку Словаччини і "вважає нинішню владу Іудою стосовно Європейського Союзу", тому "вирішив діяти".

Один зі свідків, який цитується в судовому документі, стверджував, що чув, як Цинтула говорив "ворожі і злісні речі" про Роберта Фіцо, і що "його турбувало те, як (словацький прем'єр – ред.) поводиться стосовно Росії та Угорщини, що він має з ними добрі відносини".

Нападник на словацького прем'єра, згідно з матеріалами суду, діяв сам. Напад на Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким законно володів.

Нагадаємо, замах на Фіцо був скоєний 15 травня – нападник випустив у нього з пістолета чотири кулі. За підозрою в замаху був затриманий 71-річний письменник Юрай Цинтула.