Хотів зустріти Різдво не наодинці: чоловік втік з-під домашнього арешту і прийшов до в’язниці

Засуджений втік з-під домашнього арешту, аби зустріти Різдво не самому.

В Італії 24-річний житель міста Фрозіноне втік з-під домашнього арешту та прийшов до в’язниці, пояснивши, що хоче зустріти Різдво не на самоті.

Про це повідомляє місцеве видання Corriere della Sera.

Як пише ЗМІ, 24-річний Маріо відбував покарання за дрібні злочини під домашнім арештом у будинку, де він проживає сам.

Хлопець самостійно прийшов до в’язниці в комуні Кассіно й попросив, аби його заарештували. Про це не знав ані судовий нагляд, ані його власний адвокат.

"Хочу провести Різдво тут", – заявив хлопець.

Наглядачі в’язниці були спантеличені. Хлопця затримали й відвезли назад до його будинку.

Тепер хлопцю доведеться постати перед судом ще й за ухилення від домашнього арешту.

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