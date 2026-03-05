Готівка на випадок війни: у Швеції дали тривожну рекомендацію громадянам

Швеція / © Associated Press

Центральний банк Швеції (Ріксбанк) рекомендував дорослим громадянам зберігати вдома готівку, щоб мати можливість купити продукти, ліки та інші необхідні речі у разі війни або масштабної кризи.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

У новому керівництві для населення зазначається, що кожен дорослий має мати щонайменше 1000 шведських крон (близько 110 доларів) готівкою.

Окрім цього, шведам радять користуватися кількома банківськими картками різних фінансових установ та мати доступ до популярного місцевого сервісу онлайн-платежів Swish.

У Ріксбанку наголосили, що населення відіграє важливу роль у системі національної оборони.

«Доступ до різних способів оплати підвищує здатність громадян здійснювати платежі під час тимчасових збоїв, криз або, у найгіршому випадку, війни», — заявили в центральному банку.

Такі рекомендації є частиною ширшої підготовки країни до можливих військових чи кібератак на тлі зростання загроз у регіоні, зокрема з боку Росії та частково Ірану.

Раніше уряд Швеції вже розіслав громадянам спеціальні брошури з порадами, як підготуватися до кризових ситуацій. У них, зокрема, пояснюють, скільки запасів питної води потрібно мати вдома та як отримувати новини під час відключення електроенергії.

Швеція вважається однією з найбільш цифровізованих країн у сфері платежів, де лише приблизно одна з десяти операцій здійснюється готівкою. Саме тому влада побоюється, що у разі збоїв у цифровій інфраструктурі люди можуть залишитися без можливості оплачувати покупки.

Ріксбанк також закликав ухвалити новий закон для захисту використання готівки, однак відповідний законопроєкт поки не внесено.

У центральному банку зазначили, що до 1 липня громадяни повинні мати можливість оплачувати продукти та ліки банківськими картками навіть офлайн, якщо система електронних платежів тимчасово не працюватиме.

Подібні рекомендації щодо зберігання готівки раніше вже оприлюднили центральні банки Фінляндії та Норвегії, які також межують із Росією.

Також раніше повідомлялось, що країни Північної Європи, зокрема Швеція, готують плани можливої транскордонної евакуації цивільного населення у разі військового конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, командувач чеської армії вважає, що масштабне зіткнення Росії з Європою може розпочатися вже через три-шість років, якщо союзники не продемонструють готовність до оборони.

Ми писали, що російські агенти та люди, пов’язані з Кремлем, активно купують житлову та комерційну нерухомість у країнах Європи поблизу військових баз, портів і стратегічної інфраструктури. За даними розвідки, ці об’єкти можуть бути частиною масштабної мережі так званих «троянських коней», призначеної для шпигунства, диверсій і підготовки можливих атак у разі загострення ситуації.