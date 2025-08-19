Готова гарантувати безпеку України: ще одна країна доєдналася до неформального союзу з НАТО

Японія приєднується до гарантів безпеки України / © Associated Press

Японія готова брати участь у гарантіях безпеки для України, але що саме це включатиме, поки невідомо.

Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба, передає CNN із посиланням на агентство Nippon.

«Ми ретельно обговоримо, що наша держава може і повинна зробити, зокрема з погляду законодавства та можливостей, і відіграватимемо відповідну роль», — сказав Ішіба журналістам у своєму офісі в Токіо.

Водночас прем'єр-міністр наголосив, що Японія «поки не перебуває на тій стадії, коли може надати деталі» щодо підтримки, яку вона може запропонувати Україні.

Хоча Японія не є офіційним членом НАТО, вона тісно співпрацює з військовим альянсом. Коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну в разі майбутньої агресії Росії після укладення мирної угоди, яка має покласти край вторгненню Москви.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі європейські лідери обговорювали, як вони можуть надати Україні гарантії безпеки в майбутньому, включно з розгортанням миротворчих сил.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що 30 країн, включно з Японією, працюють над рамковою угодою для зміцнення безпеки України після припинення вогню або укладення повноцінної мирної угоди між Києвом і Москвою.