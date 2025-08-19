ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
555
Час на прочитання
1 хв

Готова гарантувати безпеку України: ще одна країна доєдналася до неформального союзу з НАТО

Прем'єр Японії підтвердив участь у гарантіях безпеки для України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Готова гарантувати безпеку України: ще одна країна доєдналася до неформального союзу з НАТО

Японія приєднується до гарантів безпеки України / © Associated Press

Японія готова брати участь у гарантіях безпеки для України, але що саме це включатиме, поки невідомо.

Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба, передає CNN із посиланням на агентство Nippon.

«Ми ретельно обговоримо, що наша держава може і повинна зробити, зокрема з погляду законодавства та можливостей, і відіграватимемо відповідну роль», — сказав Ішіба журналістам у своєму офісі в Токіо.

Водночас прем'єр-міністр наголосив, що Японія «поки не перебуває на тій стадії, коли може надати деталі» щодо підтримки, яку вона може запропонувати Україні.

Хоча Японія не є офіційним членом НАТО, вона тісно співпрацює з військовим альянсом. Коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну в разі майбутньої агресії Росії після укладення мирної угоди, яка має покласти край вторгненню Москви.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі європейські лідери обговорювали, як вони можуть надати Україні гарантії безпеки в майбутньому, включно з розгортанням миротворчих сил.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що 30 країн, включно з Японією, працюють над рамковою угодою для зміцнення безпеки України після припинення вогню або укладення повноцінної мирної угоди між Києвом і Москвою.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie