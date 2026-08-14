Готують операторів дронів: у Білорусі школярів масово навчатимуть керувати БпЛА

Білоруські школярі / © Сайт Міноборони Білорусі

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У Білорусі від вересня оновлять шкільну програму для десятикласників, додавши до неї практичний курс керування безпілотниками. Дівчат натомість навчатимуть елементів тактичної медицини.

Про це заявив заступник міністра освіти Білорусі Олександр Кадлубай, повідомило агентство «БелТА».

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Дрони та тактичну медицину включили до оновленої програми навчання для десятикласників у Білорусі. Відповідні навички школярі опановуватимуть у межах занять із «допризовної і медичної підготовки».

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«Ми посилили практичний складник. Для десятикласників програма включає 10-годинний курс з вивчення й опанування навичок керування безпілотними літальними апаратами. Для дівчат значно розширений практичний блок медичної підготовки — введено елементи тактичної медицини. Ми змістили баланс у бік практичних занять і збільшили їх обсяг», — розповів Кадлубай.

Він додав, що йдеться про відхід від чистої теорії до конкретних навичок, необхідних у реальних умовах.

Окремо урядовець наголосив на співпраці з мінською військовою частиною 5448, де дислокується бригада внутрішніх військ міліції.

«Ми бачимо своє завдання в тому, щоб максимально поширити цей досвід на всю Білорусь», — сказав заступник міністра освіти.

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Загроза для України з Білорусі — яка ситуація

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Білорусь розгорне 37-му окрему десантно-штурмову бригаду в Гомельській області за 40 км від українського кордону. Наступного року запланована передислокація на постійне місце дислокації. Також цього року білоруська армія планує сформувати ще один батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні та розвідувальні підрозділи.

Командир РДК Денис Капустін заявив про реальну загрозу відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі на кордоні з Чернігівською чи Сумською областями задля порушення балансу сил на фронті. На його думку, Москватисне на Мінськ, переконуючи у відсутності інших варіантів, а в Білорусі вже фіксуються військові приготування, зокрема навчання ТрО та формування десантно-штурмових груп.

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