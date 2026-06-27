Готуються до гіршого: Німеччина може терміново відновити обов'язковий призов до війська

У Німеччині планують радикально збільшити чисельність армії / © Архів

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Через гостру необхідність зміцнення обороноздатності країни на тлі агресивної політики Кремля німецькі законодавці розглядають радикальну реформу Бундесверу. Голова оборонного комітету парламенту Томас Рьовекамп попередив, що країні доведеться повернутися до примусової військової служби, якщо амбітні плани з набору добровольців зазнають невдачі. Остаточне рішення з цього приводу влада має ухвалити до 31 липня наступного року, коли чинне законодавство про військову службу офіційно зазнає змін.

Про це пише The Telegraph.

Посилення Бундесверу та загроза нападу

Наразі німецька армія налічує близько 185 тисяч кадрових військових, але канцлер Фрідріх Мерц прагне створити найпотужнішу конвенційну армію в усій Європі. Для досягнення цієї мети чисельність збройних сил планують суттєво збільшити до 260 тисяч солдатів до 2035 року. Проте нинішні повільні темпи залучення добровольців викликають серйозні сумніви у провідних парламентарів країни.

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Обов’язкову службу в Німеччині скасували ще у 2011 році, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну оборонна стратегія Берліна кардинально змінилася. Військові аналітики попереджають, що Москва може бути повністю готовою до збройного нападу на одну з країн НАТО вже до 2029 року. Саме тому залучення молоді до питань оборони та захисту держави наразі є критично важливим для виживання.

«Якщо нам не вдасться досягти цих цілей шляхом добровільного залучення, нам доведеться повернутися до обов’язкового призову», — наголосив Томас Рьовекамп.

Суперечливі реформи та європейський досвід

Цього року в Німеччині вже впровадили нову модель служби, за якою чоловіки призовного віку зобов’язані заповнювати спеціальні анкети та проходити медичний огляд. Проте попередні спроби посилити контроль, зокрема ідея зобов’язати юнаків просити дозвіл на виїзд за кордон, викликали хвилю обурення і були скасовані. Критики оборонної реформи серед молоді навіть звинувачували уряд у спробах перетворити нове покоління на звичайне гарматне м’ясо.

Німеччина є далеко не єдиною європейською державою, яка поспіхом нарощує власну військову міць через дедалі більшу російську агресію. Наприклад, у Франції запустили програму добровільної національної служби на 10 місяців із виплатою 10 тисяч євро для залучення підлітків. Водночас Польща також максимально прискорила розширення армії на східному фланзі НАТО, плануючи наздогнати темпи та навчити 400 тисяч людей до кінця поточного року.

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Нагадаємо, у квітні Міноборони Німеччини скасувало заборону на виїзд з країни чоловіків призовного віку. Втім громадаян попередили, що заборона може повернутись в разі погіршення безпекової ситуації або запровадження обов’язкової військової служби.

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