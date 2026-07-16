Протягом п’яти років буде закуплено 28 000 ракет від усіх постачальників / © Associated Press

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Військово-повітряні сили США роблять ставку на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами.

Про це пише Defense News.

Пентагон уклав угоди з трьома компаніями — Anduril щодо ракети Barracuda-500, CoAspire щодо «швидко адаптованої доступної крилатої ракети» та Zone 5 Technologies щодо ракети Rusty Dagger.

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Ракети класу «повітря-поверхня» великої дальності коштують понад 1,3 мільйона доларів за штуку. Водночас ВПС США хочуть придбати нові ракети за значно нижчу ціну — близько 218 000 доларів за снаряд.

Компанія Anduril заявила, що її рамкова угода розрахована на сім років, а постачання розпочнуться 2027 року. За даними компанії, ВПС мають намір закуповувати до 8000 снарядів FAMM на рік обох варіантів у всіх конкуруючих постачальників.

Згідно з бюджетними прогнозами, протягом п’яти років буде закуплено 28 000 ракет від усіх постачальників на суму 12,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, з огляду на досвід війни в Україні, у європейських країнах НАТО дедалі частіше наголошують на необхідності збільшення обсягів недорогого озброєння замість високотехнологічних систем. Експерти стверджують, що в сучасних умовах на полі бою важливіша не досконалість озброєння, а його доступність, масштабованість і готовність до негайного використання.

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Тим часом Україна розробляє власні балістичні ракети FP-7 і FP-9, які за характеристиками нагадують американські ATACMS, проте матимуть суттєві переваги та будуть вдвічі дешевші.

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