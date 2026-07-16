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Готуються до нових війн: Пентагон переходить на дешеві ракети — Defense News
У Пентагоні вважають, що така недорога зброя зможе виконувати завдання, які раніше виконувалися набагато дорожчими боєприпасами.
Військово-повітряні сили США роблять ставку на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами.
Про це пише Defense News.
Пентагон уклав угоди з трьома компаніями — Anduril щодо ракети Barracuda-500, CoAspire щодо «швидко адаптованої доступної крилатої ракети» та Zone 5 Technologies щодо ракети Rusty Dagger.
Ракети класу «повітря-поверхня» великої дальності коштують понад 1,3 мільйона доларів за штуку. Водночас ВПС США хочуть придбати нові ракети за значно нижчу ціну — близько 218 000 доларів за снаряд.
Компанія Anduril заявила, що її рамкова угода розрахована на сім років, а постачання розпочнуться 2027 року. За даними компанії, ВПС мають намір закуповувати до 8000 снарядів FAMM на рік обох варіантів у всіх конкуруючих постачальників.
Згідно з бюджетними прогнозами, протягом п’яти років буде закуплено 28 000 ракет від усіх постачальників на суму 12,6 мільярда доларів.
Нагадаємо, з огляду на досвід війни в Україні, у європейських країнах НАТО дедалі частіше наголошують на необхідності збільшення обсягів недорогого озброєння замість високотехнологічних систем. Експерти стверджують, що в сучасних умовах на полі бою важливіша не досконалість озброєння, а його доступність, масштабованість і готовність до негайного використання.
Тим часом Україна розробляє власні балістичні ракети FP-7 і FP-9, які за характеристиками нагадують американські ATACMS, проте матимуть суттєві переваги та будуть вдвічі дешевші.