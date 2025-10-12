Готуються до війни з НАТО: "злиті" документи розкрили амбітні плани Росії - ISW

Реклама

Росія, ймовірно, готується до довготривалого військового протистояння, яке виходить далеко за межі поточної війни в Україні. Кремль планує різко наростити виробництво новітніх танків Т-90М, створюючи довгострокову загрозу для НАТО.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні аналітиків, російський «Уралвагонзавод» (УВЗ) має намір вийти на пікові показники виробництва танків, починаючи з 2027 року. Плани вражають:

Пік у 2028 році: випуск 428 танків Т-90М та Т-90М2.

Загальний план на 2027-2029 рр.: виробити 1118 нових та модернізованих танків.

Ці цифри значно перевищують поточні виробничі потужності заводу, які, за різними оцінками, становлять від 3 до 15 танків на місяць. Щоб досягти таких показників, Росії доведеться подолати дефіцит робочої сили та в обхід санкцій отримувати західні високоточні верстати.

Аналітики ISW зазначають, що ці амбітні плани збігаються з поточною ситуацією на полі бою в Україні. Спостерігається помітне зменшення використання російських танків порівняно з 2023-2024 роками.

Цю тезу підтвердив і високопоставлений фінський військовий чиновник, який заявив, що Росія «майже жодного» зі своїх нових танків не відправляє на передову, а накопичує їх для «пізнішого використання».

Заплановане збільшення виробництва танків може свідчити про те, що Росія планує військові сценарії поза межами поточної війни з Україною.

«Цілі “Уралвагонзаводу” щодо модернізації російського бронетанкового парку… достатні для повного поповнення танкового парку Росії для чергової масштабної війни», — зазначають аналітики.

Таким чином, на думку аналітиків ISW, Москва прагне не лише компенсувати втрати в Україні, а й створити потужний бронетанковий кулак для проектування сили та створення прямої військової загрози для країн НАТО в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

«Заплановане збільшення виробництва свідчить про те, що Росія планує військові непередбачені обставини поза межами війни в Україні на тлі своїх поточних операцій «Нульової фази» проти Європи, і що Москва прагне проектувати силу проти НАТО», — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, військовий аналітик Михайло Самусь спрогнозував, що у 2026 році Росія може зіткнутися зі зростаючим дефіцитом особового складу. За його словами, хоча зараз РФ вдається щомісяця набирати до війська приблизно стільки ж, скільки вона втрачає (близько 30 тисяч), економічні проблеми наступного року змінять цю ситуацію.

Це змусить російське командування обирати пріоритетні напрямки для атак, що дозволить ЗСУ ефективніше контролювати фронт та позбавляти ворога наступального потенціалу.