Готуються до вторгення Росії: у Польщі розробляють план евакуації творів мистецтва

У Варшаві готуються до вторгнення РФ / © Associated Press

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Уряд Польщі готує план вивезення за кордон найцінніших творів мистецтва на випадок можливого вторгнення Росії.

Про це повідомила міністерка культури Польщі Ханна Врублевська в інтерв’ю Financial Times.

За її словами, уряд веде переговори з міжнародними партнерами щодо розміщення евакуйованих експонатів із близько 160 установ, що перебувають під опікою польської держави. Йдеться не лише про картини й скульптури, а й про рідкісні книги та музичні інструменти.

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План евакуації мають завершити до кінця поточного року. Він є частиною масштабних заходів безпеки уряду прем’єра Дональда Туска, які також передбачають зміцнення охорони кордонів і збільшення чисельності збройних сил Польщі до 500 тисяч військовослужбовців.

Роботою над планом керує колишній полковник польської армії Мачей Матисяк, який обіймав посаду заступника начальника військової контррозвідки.

Як зазначила Врублевська, план частково спирається на досвід, який Польща отримала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли допомагала евакуйовувати українські культурні артефакти. Деякі з них і досі зберігаються на польській території.

Також вона повідомила, що країни Балтії підтримують аналогічний підхід.

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«Вони трохи менші, тому для них усе трохи простіше — їм не потрібно координувати так багато людей, так багато музеїв», — пояснила міністерка.

Раніше повідомлялося, що польські винищувачі були підняті в небо у вівторок вранці через загрозу з боку російських ракет.

Ми раніше інформували, що у польському місті Седльце (укр — Сідлець) батьки однієї зі шкіл звернулися до місцевої влади з проханням обмежити набір дітей-українців.