Готуються видавати для мобілізації?: українців у Канаді змушують доводити, що вони не ухилянти

Канада готується «видавати» українських чоловіків?

У Канаді українські чоловіки, які подали документи на постійне проживання, отримують листи від Міністерства імміграції, у якому їх просять надати офіційну довідку про звільнення від військової служби.

Про це пише паблік «Українська Канада».

«Багато українців — чоловіків, які подалися на постійне проживання у Канаді, отримують «Листи щастя» — Procedural fairness letter від Міністерства імміграції Канади — IRCC, у якому офіцер просить надати офіційну довідку, що чоловік був звільнений від військової служби та не призивався у воєнний час», — йдеться в повідомленні.

Також у пабліку додали лист, який отримав їхній читач. Даний лист офіцер надіслав після того, як заявник попередньо надав відповідь на додатковий запит щодо інформації про військову службу чи її відсутність (military records form), додав приписне свідоцтво та пояснення, що ніколи не служив та не призивався на службу. Але це не влаштувало канадського імміграційного офіцера.

У листі зазначається, що «в Україні існує обов’язкова військова служба для чоловіків, починаючи з 25 років. Хоча призов в Україні був скасований 2012 року, його відновили 2014 року. Після російського вторгнення 2022 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мали звільнення, були зобов’язані зареєструватися у місцевих військкоматах та пройти медичний огляд для можливої служби. Згідно з вашою Анкетою А (форма IMM5669), ви вказали, що проживали та працювали в Україні після досягнення 25 років. Оскільки ви проживали у своїй країні під час перебування у віці обов’язкового призову, ви повинні надати засвідчену копію документа про звільнення від військової служби або засвідчену копію військових документів, виданих відповідним українським органом».

На надання документів та на відповідь надається 7 днів.

В іншому пабліку Bankova Mail припустили, що якщо така практика стане масовою, це може свідчити, що Канада, ймовірно, стане першою країною, яка почне повертати чоловіків призовного віку додому.

У Мережі розгорілася палка дискусія з цього приводу. Одна частина коментаторів не баче нічого дивного у такому рішенні.

Інші натомість — категорично проти, і вважають його незаконним.

Раніше ми писали, чи можлива депортація українських ухилянтів з Європи.