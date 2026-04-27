Готували замовні вбивства і диверсії в Євросоюзі: викрито агентурну мережу РФ

Викриті агенти РФ

Правоохоронці викрили міжнародну мережу, яка готувала тяжкі злочини в країнах Євросоюзу. Встановлено виконавців, посередників і координаторів, які організовували та фінансували діяльність.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про схему

Слідство встановило, що з серпня 2024 року представники спецслужб РФ через підконтрольних осіб організували підготовку насильницьких дій за кордоном. Зокрема, у Литві учасники мережі готували замовні вбивства: вони стежили за потенційними жертвами, збирали інформацію про місце проживання, маршрути пересування та щоденний розклад.

До діяльності залучили громадян різних країн. Вони виконували ролі спостерігачів, посередників і виконавців, а також відповідали за фінансування та логістику. Гроші передавали через підконтрольні канали, використовуючи підроблені документи, щоб приховати їхнє походження.

Спробу вбивства в Литві вдалося зірвати. Частину учасників затримали, одного — безпосередньо під час підготовки нападу.

Подальше розслідування показало, що мережа діяла і в інших країнах ЄС. Її учасники збирали дані про військові об’єкти та техніку, призначену для України, готували провокації, підпали інфраструктури та диверсії на військових підприємствах. Також вони розглядали можливість насильницьких дій на території України.

У межах міжнародної операції правоохоронці провели затримання та обшуки в кількох країнах Євросоюзу. Частину фігурантів уже передали Литві. Загалом про підозру повідомили 13 особам: дев’ятьох затримано, щодо ще чотирьох видано європейські ордери на арешт.

За даними слідства, до діяльності мережі були причетні десятки людей, а її операції охоплювали щонайменше кілька європейських країн.

Раніше ми писали, що в Ужгороді затримали 26-річну жінку, яку підозрюють у держзраді та роботі на спецслужби РФ. Ймовірно, після знайомства з нею раптово помер військовий. За даними слідства, вона встановила контакт із куратором через месенджер і погодилася за гроші отримати інформацію з телефону захисника. Під час знайомства жінка нібито підлила йому в напій невідому речовину, після чого чоловік знепритомнів і помер. Згодом вона надіслала «звіт» кураторам і намагалася видати смерть за нещасний випадок, однак її викрили та взяли під варту. Її подальшу долю вирішуватиме суд.