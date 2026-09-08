Готував диверсії та збирав дані про українські літаки: в Румунії викрили агента РФ

Румунські спецслужби запобігли російським диверсіям / © Romania Journal

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У Румунії правоохоронні органи офіційно повідомили про зрив небезпечного диверсійного плану, до підготовки якого причетний 40-річний громадянин Росії. Зловмисник тривалий час збирав секретні дані про військові об’єкти НАТО, критичну інфраструктуру та переміщення українських вантажних літаків Antonov.

Про успішну контррозвідувальну операцію повідомило Romania Journal.

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Операція спецслужб: масштабне стеження за росіянином

Співробітники румунської розвідки спільно з управлінням по боротьбі з тероризмом почали інтенсивне стеження за підозрюваним ще у лютому 2026 року. Ця операція проводилася у тісній співпраці з місцевою поліцією та іноземними партнерськими спецслужбами для виявлення актів гібридної диверсії.

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У період з лютого по липень 2026 року зловмисник діяв під прямим керівництвом свого куратора через зашифровані месенджери. Росіянин активно відстежував та ідентифікував стратегічні військові цілі, роблячи фотографії та знімаючи відео на військових базах.

До зони його пильної уваги також потрапили центри зв’язку, оборонні установи та переміщення техніки й персоналу військ союзників. Ворожий агент збирав розвідувальні дані в Бухаресті, а також на території повітів Клуж, Констанца, Келераш та Ілфов.

Український слід: полювання на літаки Antonov

Під час розслідування з’ясувалося, що куратори наказали підозрюваному ретельно документувати українські вантажні літаки Antonov під час їхнього перебування в Румунії. Представники розвідки зазначили, що такий оперативний шаблон повністю відповідає тактиці російських диверсійних мереж по всій території Європи.

Правоохоронці підкреслили, що цей випадок віддзеркалює аналогічні ворожі змови, яким румунські спецслужби успішно запобігли у 2024 та 2025 роках. Російська Федерація продовжує активно використовувати вразливих осіб для виконання підпільних операцій із високим рівнем ризику.

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Загроза безпеці: арешт російського шпигуна

Завдяки ефективній контррозвідувальній операції румунським силовикам вдалося нейтралізувати загрозу ще до початку будь-яких диверсійних дій. Після офіційного затримання чоловіка прокурори підготували відповідне клопотання до Апеляційного суду Бухареста.

Слідчі вимагають видати ордер на превентивний арешт підозрюваного росіянина терміном на 30 діб. Офіційні звинувачення базуються на фактах створення прямої загрози національній безпеці країни через його незаконну діяльність.

Румунська служба інформації висловила публічну подяку всім національним та міжнародним партнерам за допомогу в проведенні розслідування. Спільні заходи дозволили гарантувати безпеку громадян та надійно захистити стратегічно важливі об’єкти від російського втручання.

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