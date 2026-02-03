Готував замах на Зеленського: у Польщі винесли вирок російському шпигуну

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

У Польщі завершився судовий процес над особою, яка співпрацювала з російськими спецслужбами та брала участь у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Окружний суд у місті Замость визнав 50-річного громадянина Польщі Павла К. винним у шпигунстві.

Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

Слідство встановило, що засуджений з власної ініціативи пішов на контакт з окупантами. Чоловік висловив бажання працювати на військову розвідку країни-агресорки та виконувати її завдання на території Польщі.

Реклама

Ключовим завданням агента був збір та передавання інформації про систему безпеки аеропорту «Жешув-Ясьонка». Цей об’єкт є критично важливим хабом для міжнародної допомоги Україні та місцем, яким часто користуються лідери держав.

Отримана інформація мала допомогти російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Мріяв про службу в ГРУ та «Вагнері»

Діяльність шпигуна не обмежувалася лише спостереженням. За даними правоохоронців, Павло К. відкрито заявляв про свою готовність брати безпосередню участь у війні на боці агресора.

Зокрема, він висловлював наміри приєднатися до приватної військової компанії «Вагнер» та однієї з військових частин Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ.

Реклама

Зважаючи на зібрану доказову базу та серйозність злочину, суд ухвалив рішення про позбавлення волі. Павла К. визнано винним у шпигунстві на користь іноземної розвідки. Йому призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, Національна прокуратура звинуватила громадянина Польщі Павла К. у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації.

За даними слідства, чоловік підтримував контакти з агентами російської військової розвідки та особами, пов’язаними з війною проти України. Йому інкримінували збір і передачу інформації про систему безпеки міжнародного аеропорту, яка могла бути використана для планування нападу на главу іноземної держави — президента України.

Інформацію про підозрюваного польська сторона отримала від українських правоохоронців. У межах справи Національна прокуратура Польщі та Агентство внутрішньої безпеки співпрацювали з Генпрокуратурою України та СБУ.

Реклама

Павла К. затримали ще у квітні минулого року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.