ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1007
Час на прочитання
2 хв

Готував замах на Зеленського: у Польщі винесли вирок російському шпигуну

Зловмисник збирав дані про безпеку стратегічного аеропорту Польщі, щоб допомогти спецслужбам РФ у плануванні замаху на життя Володимира Зеленського.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

У Польщі завершився судовий процес над особою, яка співпрацювала з російськими спецслужбами та брала участь у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Окружний суд у місті Замость визнав 50-річного громадянина Польщі Павла К. винним у шпигунстві.

Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

Слідство встановило, що засуджений з власної ініціативи пішов на контакт з окупантами. Чоловік висловив бажання працювати на військову розвідку країни-агресорки та виконувати її завдання на території Польщі.

Ключовим завданням агента був збір та передавання інформації про систему безпеки аеропорту «Жешув-Ясьонка». Цей об’єкт є критично важливим хабом для міжнародної допомоги Україні та місцем, яким часто користуються лідери держав.

Отримана інформація мала допомогти російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Мріяв про службу в ГРУ та «Вагнері»

Діяльність шпигуна не обмежувалася лише спостереженням. За даними правоохоронців, Павло К. відкрито заявляв про свою готовність брати безпосередню участь у війні на боці агресора.

Зокрема, він висловлював наміри приєднатися до приватної військової компанії «Вагнер» та однієї з військових частин Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ.

Зважаючи на зібрану доказову базу та серйозність злочину, суд ухвалив рішення про позбавлення волі. Павла К. визнано винним у шпигунстві на користь іноземної розвідки. Йому призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, Національна прокуратура звинуватила громадянина Польщі Павла К. у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації.

За даними слідства, чоловік підтримував контакти з агентами російської військової розвідки та особами, пов’язаними з війною проти України. Йому інкримінували збір і передачу інформації про систему безпеки міжнародного аеропорту, яка могла бути використана для планування нападу на главу іноземної держави — президента України.

Інформацію про підозрюваного польська сторона отримала від українських правоохоронців. У межах справи Національна прокуратура Польщі та Агентство внутрішньої безпеки співпрацювали з Генпрокуратурою України та СБУ.

Павла К. затримали ще у квітні минулого року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дата публікації
Кількість переглядів
1007
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie