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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Готував замах на Зеленського: в Польщі судитимуть агента російських спецслужб

За підготовку замаху на лідера іноземної держави полякові загрожує тривалий термін за ґратами.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський в аеропорту

Поляк збирав інформацію для вбивства Зеленського в аеропорту Ряшів-Ясенка / © Associated Press

Національна прокуратура Польщі звинуватила Павла К. у роботі на спецслужби Російської Федерації з метою підготовки замаху на життя президента України Володимира Зеленського. За даними слідства, чоловік збирав необхідну інформацію про роботу міжнародного аеропорту Ряшів-Ясенка, що допомогло б убити Зеленського.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

У вівторок, 20 травня, прокурор Мазовецького відділення Департаменту по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією у Варшаві подав до столичного суду обвинувальний висновок. За даними слідства, Павло К. співпрацював з агентами російської військової розвідки та підтримував контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні в Україні.

«У його завдання входив збір і надання інформації щодо заходів безпеки аеропорту Ряшів-Ясенка. Це мало допомогти у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського», — повідомила прокурорка Національної прокуратури Катажина Чалув-Яшевська.

Інформацію про причетність Павла К. до можливого злочину Польща отримала від колег з України.

«Під час розслідування Національна прокуратура Польщі та Агентство внутрішньої безпеки співпрацювали з Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України, що дозволило зібрати докази та зробити важливі висновки розслідування», — зазначає видання.

Обвинуваченого було заарештовано в Польщі ще торік у квітні, і весь цей час слідство збирало докази його злочину. За рішенням суду щодо Павла К. було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до завершення судового розгляду. За скоєне йому загрожує позбавлення волі терміном до 8 років.

Нагадаємо, в СБУ розповіли шокувальний план замаху, який готували російські агенти. Окрім Зеленського, хотіли вбити голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

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