Готує повернення додому: принц Пахлаві закликав транспортників та енергетиків Ірану до страйку

Спадковий принц Ірану Реза Пахлаві / © скриншот з відео

Спадковий принц Ірану Реза Пахлаві, який зараз мешкає у Сполучених Штатах, виступив із новим зверненням до співвітчизників на тлі масових заворушень в Ірані. Політик, що значно посилив свою публічну активність, закликав учасників протестів брати під контроль центральні райони міст.

Крім того, у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X у суботу, 10 січня, він наголосив на важливості загальнонаціональних страйків у транспортному та енергетичному секторах.

Як наголосив Пахлаві, масштаби демонстрацій похитнули правлячий істеблішмент та виявили крихкість його апарату безпеки.

На думку принца, наступний етап тиску на ісламістський режим аятол має зосередитися як на постійній присутності на вулицях, так і на економічному тиску, оскільки перекриття шляхів фінансового живлення Ісламської Республіки Іран паралізує її здатність продовжувати репресії.

Принц Реза Пахлаві окремо звернувся до працівників транспорту, нафти і газу, а також ширшого енергетичного сектору з проханням розпочати загальнонаціональний страйк.

Також принц-вигнанець закликав протестувальників знову вийти на вулиці в суботу та неділю ввечері, починаючи з 18:00, закликаючи їх нести національні прапори, символіку та зображення, а також повернути собі громадські місця.

Пахлаві наголосив, що мета вийшла за рамки символічних демонстрацій, заявивши, що протестувальники повинні бути готові захопити та утримувати центральні райони великих міст. Для досягнення цієї мети принц закликав демонстрантів «рухатися до центрів міст кількома маршрутами, об’єднувати окремі натовпи та готуватися до тривалого перебування на вулицях, заздалегідь подбавши про необхідні речі».

Звертаючись до представників сил безпеки та збройних формувань, які висловили підтримку опозиції, Пахлаві закликав їх зупинити те, що він назвав «репресивною машиною Ісламської Республіки».

«Я теж готуюся повернутися на батьківщину, щоб бути з вами, великою нацією Ірану, коли наша національна революція переможе. Я вірю, що цей день дуже близько», — додав Пахлаві.

Як принц Пахлаві опинився у США

Коли внаслідок ісламської революції клерикали та фундаменталісти усунули від трону його батька, орієнтованого на Захід шаха Мохаммеда Резу Пахлаві, 1979 року 19-річний принц проходив стажування в американських ВПС. Таким чином, восстаннє в себе вдома спадкоємець престолу був ще 1978-го. Зараз принцеві 65 років.

Нагадаємо, протести в Ірані спалахнули наприкінці грудня, причиною стала економічна криза в країні та обвал національної валюти. Акції протесту охопили понад 270 населених пунктів у 27 з 31 провінції Ірану.