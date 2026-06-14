Готує власну гру: Венс може відмежовуватися від Трампа

Джей Ді Венс і Дональд Трамп / © Associated Press

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Політологиня, американістка та кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко в інтерв’ю 24 Каналу висловила припущення, що віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається відійти в тінь і менше асоціюватися з президентом Дональдом Трампом.

Про це пише 24 канал.

Експертка звернула увагу, що напередодні проміжних виборів у США політична ситуація для чинної адміністрації може ускладнитися. За її словами, якщо партія президента покаже слабкий результат, глава держави ризикує перетворитися на так звану «кульгаву качку».

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Філіпенко зазначила, що останнім часом помітно зменшилася публічна активність не лише самого Трампа, а й представників його найближчого оточення.

За її словами, Джей Ді Венс майже зник із інформаційного простору, рідше коментує актуальні події та не робить гучних політичних заяв.

Американістка припустила, що додатковим фактором може бути вагітність його дружини Уші Венс четвертою дитиною. На її думку, у майбутньому це може стати аргументом для пояснення можливої відмови від участі у президентських виборах 2028 року.

Водночас вона вважає, що політик може свідомо формувати образ сімейної людини та дистанціюватися від політичної спадщини чинного президента.

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«До кінця незрозуміло, як він діятиме. Не виключено, що він може увірватися у передвиборчу кампанію, але на це не схоже. Він постійно поряд з дружиною Ушою, з’являються їхні спільні фотографії, всіляко акцентується увага на тому, що в Джей Ді Венса на першому місці зараз сім’я. Тому він дійсно трохи відходить у тінь», — зауважила Філіпенко.

Вона також звернула увагу на повідомлення західних медіа про те, що Білий дім нібито рекомендував Венсу утриматися від публічних суперечок у соціальних мережах через його активність на онлайн-платформах.

Згодом віцепрезидент на певний час видалив застосунок X зі свого телефону. Водночас директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг спростував інформацію про те, що така розмова між адміністрацією та Венсом відбулася.

За словами Філіпенко, нинішня поведінка віцепрезидента не означає, що він остаточно відмовився від президентських амбіцій.

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«Це не означає, що він точно не буде висуватися на вибори у 2028 році, але станом на зараз може мати на меті відмежуватися від чинного президента, аби менше асоціюватися з ним», — пояснила вона.

Політологиня також згадала матеріал видання The Atlantic, в якому йшлося про помітне зниження публічної активності Дональда Трампа.

«Видання The Atlantic написало чудову статтю про те, що Дональд Трамп раптово став дуже скромний, навіть сором’язливий. Трохи менше виступає, бо кількість новин раніше була несусвітня, а зараз якось все тихіше і спокійніше стало», — розповіла Філіпенко.

Водночас, як раніше повідомляло видання The New York Times, президент США має певні сумніви щодо того, чи зможе Джей Ді Венс стати його політичним наступником.

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Попри це Трамп продовжує залучати віцепрезидента до ухвалення важливих рішень, дозволяє представляти адміністрацію на публіці та формувати власний політичний образ напередодні майбутніх президентських виборів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп дедалі частіше задумується над тим, хто очолить його політичний рух у майбутньому, і влаштовує закриті «опитування» серед соратників.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що Джей Ді Венс, ймовірно, є його основним кандидатом на роль наступника та фаворитом серед прихильників руху MAGA.

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