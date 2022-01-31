"Ховатися буде ніде": Британія обіцяє ввести "найжорсткіші" санкції проти друзів-олігархів Путіна

Велика Британія чітко дала зрозуміти, що єдиний шлях вперед – це деескалація Росії, припинення агресивної кампанії гібридної війни та ведення змістовних переговорів, сказала Трасс.

Велика Британія анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, які охоплять олігархів, приближених до президента РФ Володимира Путіна. Це буде відповідь на агресію Кремля проти України.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс, яку вона озвучила 31 січня у парламенті.

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В опублікованій заяві, зокрема, йдеться, що " нові санкції будуть готові в разі потреби вдарити по російській державі та її стратегічним інтересам там, де це дійсно боляче". Цей законопроєкт означатиме, що він зможе швидко діяти, щоб заморозити активи та заборонити подорожі російським олігархам.

"Незалежно від того, чи підтримуєте ви агресивні дії Росії проти України або маєте ширше значення для Кремля, у нас буде право накласти на вас санкції. Нічого не вийде, і ховатися буде ніде. Це стане найжорсткішим режимом санкцій проти Росії, який у нас колись був, і ознаменує найбільшу зміну у нашому підході з моменту виходу з Європейського союзу", - зазначила Трасс.

Міністерка наголосила, Велика Британія чітко дала зрозуміти, що єдиний шлях вперед – це деескалація Росії, припинення агресивної кампанії гібридної війни та ведення змістовних переговорів.

" Це означає дотримання угод, які Росія підписала вільно, як-от Будапештський меморандум про гарантії безпеки 1994 року, де вона погодилася підтримувати територіальну цілісність України", - сказала Трасс.

Слід зазначити, у Міністерстві закордонних справ РФ стривожені заявою Великої Британії про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, який спрямований проти російських олігархів. Речник Кремля Дмитро Пєсков, заявив, що можливі санкції на адресу Росії демонструють непередбачуваність Лондона.

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