Ховається від власної охорони: експрацівник ФСО розповів про страхи Путіна

Особлива "вистава" розпочинається під час приїзду Путіна до окупованого Криму.

Візити російського диктатора Володимира Путіна приховуються навіть від співробітників ФСО, які їх охороняють.

Про це розповів в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" ексспівробітник ФСо Віталій Брижатий.

Він розповів, що особливо значні заходи безпеки вживаються під час приїздів диктатора в "споконвічно російський" окупований Росією Крим.

"Створюється видимість прибуття Путіна одночасно повітрям, землею і морем, а узбережжя охороняє спецзагін водолазів", - сказав він.

Брижатий до втечі до Еквадору працював на посаді кінолога. До його обов'язків, серед іншого, входив огляд території "держдач" на предмет вибухівки.

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"Коли приїжджають верхівки влади, їм починають камазами возити подарунки. Кінологи їх перевіряють. Наприклад, приїжджала Матвієнко – їй подарували телевізор. Навіщо він їй?" – каже ексспівробітник ФСО.

Так, за його словами, візит диктатора на кримську дачу приховують навіть від працівників ФСО. Диктатора супроводжує виключно його особиста служба безпеки, натомість співробітники лише підготовлюють територію до приїзду.

"Нам начебто кажуть, що Путін є, а він може і не бути. Він сам своїм не довіряє. Людям можуть сказати, що він відпочиває на цій дачі, а він може бути взагалі в іншому місці", — розповів Брижатий.

Він продовжує, що особлива "вистава" розпочинається під час приїзду Путіна до окупованого Криму.

"У кожен з аеропортів на півострові злітаються по три вертольоти, приїжджає Росгвардія та кортежі, а сам Путін може прибути морем", - зазначив Брижатий.

Зауважимо, що Путін зібрався поїхати за кордон, проте тепер його візити не анонсуватимуть, оскільки той перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду.

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