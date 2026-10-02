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"Говорив як дідусь": журналістка зауважила дивну поведінку Путіна під час виступу
Російський диктатор Володимир Путін, якому невдовзі виповниться 74 роки, останнім часом виглядає дедалі більш старечим і немічним.
Президент Росії Володимир Путін під час останніх публічних виступів має дедалі більш старечий і немічний вигляд, а його мовлення супроводжується запинками та втратою думки.
Про це пише видання Express, посилаючись на аналіз журналістки The Daily Beast Еллісон Квінн, яка майже десять років працювала в Москві та Києві.
Квінн звернула увагу на один із нещодавніх виступів Путіна перед російськими журналістами. За її словами, російський президент під час промови часто дивився в підлогу, втрачав нитку розповіді, нервував і говорив непослідовно.
Журналістка зауважила, що Путін останнім часом виглядає дедалі більш старечим і немічним.
«Раніше це було якось лячно, а тепер він затинається, виглядає не найкраще, видно, що він нервує», — сказала Квінн.
Особливу увагу вона звернула на фрагмент виступу, в якому Путін говорив про удари по російському інтернет-магазину Wildberries.
За словами журналістки, російський президент дивно реагував на те, що Україна атакує об’єкти великого російського ритейлера, і, здавалося, сам втрачав логіку власної розповіді.
Квінн порівняла манеру мовлення Путіна з тим, як може говорити літня людина, яка плутається у власній розповіді.
«Це звучало ніби говорить якийсь дідусь, він здавався не при собі», — сказала журналістка, звертаючи увагу на численні запинки під час промови.
Водночас Express зазначає, що твердження про можливе погіршення здоров’я Путіна залишаються припущеннями. Раніше в інформаційному просторі також поширювалися версії про використання російським президентом двійників, однак Кремль такі твердження заперечує.
Квінн також порівняла Путіна з президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що обидва політики стикаються з публічними припущеннями щодо їхнього когнітивного стану. За її оцінкою, Путін менш залежний від уваги та схвалення аудиторії, ніж його американський колега.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має «найвищий IQ», і як аргумент на користь своїх інтелектуальних здібностей згадав свого дядька.