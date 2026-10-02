"Говорив як дідусь": журналістка зауважила дивну поведінку Путіна під час виступу

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін під час останніх публічних виступів має дедалі більш старечий і немічний вигляд, а його мовлення супроводжується запинками та втратою думки.

Про це пише видання Express, посилаючись на аналіз журналістки The Daily Beast Еллісон Квінн, яка майже десять років працювала в Москві та Києві.

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Квінн звернула увагу на один із нещодавніх виступів Путіна перед російськими журналістами. За її словами, російський президент під час промови часто дивився в підлогу, втрачав нитку розповіді, нервував і говорив непослідовно.

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Журналістка зауважила, що Путін останнім часом виглядає дедалі більш старечим і немічним.

«Раніше це було якось лячно, а тепер він затинається, виглядає не найкраще, видно, що він нервує», — сказала Квінн.

Особливу увагу вона звернула на фрагмент виступу, в якому Путін говорив про удари по російському інтернет-магазину Wildberries.

За словами журналістки, російський президент дивно реагував на те, що Україна атакує об’єкти великого російського ритейлера, і, здавалося, сам втрачав логіку власної розповіді.

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Квінн порівняла манеру мовлення Путіна з тим, як може говорити літня людина, яка плутається у власній розповіді.

«Це звучало ніби говорить якийсь дідусь, він здавався не при собі», — сказала журналістка, звертаючи увагу на численні запинки під час промови.

Водночас Express зазначає, що твердження про можливе погіршення здоров’я Путіна залишаються припущеннями. Раніше в інформаційному просторі також поширювалися версії про використання російським президентом двійників, однак Кремль такі твердження заперечує.

Квінн також порівняла Путіна з президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що обидва політики стикаються з публічними припущеннями щодо їхнього когнітивного стану. За її оцінкою, Путін менш залежний від уваги та схвалення аудиторії, ніж його американський колега.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має «найвищий IQ», і як аргумент на користь своїх інтелектуальних здібностей згадав свого дядька.

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