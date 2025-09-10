Гра Путіна проти НАТО: російські дрони виявили слабкі місця Альянсу на східному фланзі

Путін намагається виявити слабкі місця в обороні НАТО / © ТСН.ua

Вторгнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі спричинило перше пряме зіткнення військових сил НАТО та Росії з моменту повномасштабного вторгнення до України. Ця подія відкрила нову, небезпечну сторінку війни та показала, що Захід досі не готовий до масованих повітряних атак, які Росія щоночі влаштовує в Україні.

Про це пише Financial Times.

Росія випробовує НАТО на міцність

За словами Бена Годжеса, колишнього командувача армії США в Європі, ця операція армії РФ була не випадковістю, а «репетицією». Росія навмисно використовувала дешеві дрони-приманки, щоб перевірити час реагування та можливості систем раннього попередження НАТО.

«Вони [росіяни — ред.] помітили, що ми досі не навчилися на тому, з чим Україна має справу роками. Ми абсолютно не готові до цього… і тепер вони біля наших дверей», — наголосив Годжес.

Попри те, що НАТО підняло в повітря винищувачі, включно з новенькими F-35, і збило частину дронів, експерти зауважують, що така реакція є неефективною. У системі, яка повинна інтегровано оцінювати загрозу та задіювати відповідні ресурси, винищувачі, що збивають дешеві дрони, — це марнотратство.

За інформацією прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, з 19 дронів, які увійшли в повітряний простір країни, було збито лише чотири. Польські військові припускають, що більшість безпілотників були «Gerbera» — іранськими дронами Shahed без бойової частини, які Росія використовує для відволікання української ППО перед ракетними ударами.

Польські чиновники підозрюють, що ці дрони навмисно були спрямовані в повітряний простір Польщі, щоб обійти українську ППО навколо Львова, куди, ймовірно, прямувала наступна хвиля бойових Shahed.

«Один безпілотник, як ми бачили раніше, може бути помилкою. Але 19 дронів — це не помилка», — сказав один із представників польської збройової промисловості.

Відповідь НАТО та нові виклики

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив «дуже успішну реакцію НАТО» і пообіцяв захищати «кожен дюйм території Альянсу», назвавши інцидент «не ізольованим випадком». Однак він також визнав необхідність збільшити інвестиції в оборону, щоб мати все необхідне для стримування та захисту.

НАТО визнає, що протиповітряна оборона на Східному фланзі є одним із його слабких місць і терміново потребує модернізації. Це стало частиною нової ініціативи щодо збільшення національних витрат на оборону до 5% ВВП протягом наступного десятиліття. Створення східного «оборонного щита» також є ключовою метою нових оборонних проєктів, що фінансуються ЄС.

Ці події відбулися напередодні масштабних російсько-білоруських навчань «Захід», які традиційно імітують напад на країну НАТО. Попередні версії цих навчань включали відпрацювання ядерного удару по Варшаві. У зв’язку з цим, Польща вже повністю закрила кордон з Білоруссю.

Аналітики вважають, що ці провокації мають три мети: перевірити реакцію НАТО, показати, що, попри військові невдачі в Україні, Росія залишається потужною силою, і підтримувати стан тривоги в країнах-сусідах. Ситуація, за словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, «значно небезпечніша, ніж усі попередні».

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порівняв вторгнення дронів з російськими диверсіями, що вже відбувалися в Європі протягом останніх 18 місяців.

«Вони намагаються встановити нову реальність… Тепер уявіть те саме з дронами. Вони роблять це один раз, ми не реагуємо… і потім відбувається ще одна атака, можливо, не в Польщі, а в Румунії, можливо, в Литві», — зазначив Ландсбергіс.

Нагадаємо, Sky News назвало атаку дронів на Польщу черговим «шматком салямі» у стратегії РФ. Це новий етап ескалації та тест для НАТО, яким Росія перевіряє межі допустимого для Заходу.