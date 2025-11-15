- Дата публікації
-
Гравець зірвав джекпот Mega Millions на $980 мільйонів
Ггравець Mega Millions з Джорджії зірвав $980 млн, вгадавши всі шість номерів. Шанси на перемогу становили 1 до 290,5 млн.
Гравець лотереї Mega Millions у Джорджії в США виграв джекпот у розмірі $980 мільйонів у п’ятницю, подолавши мізерні шанси на виграш цього величезного призу.
Про це повідомляє Yahoo.com.
Виграшними номерами були: 1, 8, 11, 12 і 57 з «золотою» кулею Mega Ball 7.
Переможець подолав астрономічні шанси Mega Millions, що становлять 1 до 290,5 мільйона, правильно вгадавши всі шість чисел. Наступний розіграш відбудеться у вівторок.
Переможець може обрати або ануїтет (щорічні виплати), або грошову опцію — одноразову виплату в розмірі $452,2 мільйона до вирахування податків. Якщо переможців джекпоту декілька, приз ділиться між ними.
Цього року вже було чотири виграші джекпоту Mega Millions, але п’ятничний розіграш став 40-м поспіль після останнього виграшу 27 червня, що є рекордом гри, повідомили офіційні особи.
У вересні двоє гравців Powerball у Міссурі та Техасі виграли джекпот у розмірі майже $1,8 мільярда, один із найбільших у США. Поточний джекпот Mega Millions не входить до топ-10 найбільших лотерейних джекпотів США, але він став би восьмим за величиною для самої лотереї Mega Millions з моменту її заснування у 2002 році.
