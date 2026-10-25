Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Порт-Гуроні, штат Мічиган, знову заявив, що Гренландія має належати Сполученим Штатам. Він також обізвав Норвегію «лайняною країною» через те, що не отримав Нобелівської премії миру, та поділився відвертою історією про те, як був вражений чоловічою задницею.

Про це повідомляє Clash Report, цитуючи виступ американського президента напередодні проміжних виборів до Конгресу.

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Трамп знову заявив, що Гренландія належить США

Говорячи про Данію, Трамп назвав її «гарною, приємною країною», однак знову висловив претензії на Гренландію — автономну територію у складі Данського королівства.

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«Гренландія належить нам. Ми працюємо над нею разом із Данією», — заявив американський президент.

Водночас Трамп несподівано порівняв Данію із Сомалі, коментуючи імміграційну політику США. Він наголосив, що віддає перевагу вихідцям із Данії, а не із Сомалі, і заявив, що йому вже «досить» сомалійців.

Президент також припустив, що Сполучені Штати могли б приймати мігрантів зі Швеції та Норвегії, однак відкинув таку можливість щодо норвежців через своє невдоволення рішенням Нобелівського комітету.

Трамп назвав Норвегію «лайняною країною»

Американський президент укотре поскаржився, що не отримав Нобелівської премії миру, хоча, за його словами, домігся припинення кількох воєн і уклав мирні угоди.

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«Я уклав мирні угоди, тож я не в захваті від Норвегії. Чесно кажучи, Норвегія — відстій. Норвегія, власне, стала лайняною країною», — заявив Трамп.

Він розповів, що перед оголошенням лауреата премії сподівався на нагороду й навіть говорив про це з першою леді США. За словами президента, прем’єр-міністр Пакистану стверджував, що Трамп урятував щонайменше 30 мільйонів життів.

Однак премію зрештою присудили іншій кандидатці. Трамп назвав це рішення помилкою та заявив, що згодом перестав про нього думати через зайнятість.

«Я ніколи раніше не робив цього з чоловіками»: відверта історія Трампа

Окрему частину виступу Трамп присвятив історії про чоловіка на ім’я Джон Г’юстон, чия фізична форма, за словами президента, справила на нього сильне враження.

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Трамп розповів, що розглядав статуру чоловіка й особливо звернув увагу на його сідниці, великі стопи та пальці, які порівняв із сосисками. Президент наголосив, що зазвичай не розглядає чоловіків у такий спосіб.

«Я сказав, що подивився на його дупу, і я ніколи раніше не робив цього з чоловіками», — заявив він, додавши, що раніше звертав увагу на жіночі сідниці.

Трамп також порівняв побачене з фігурою реперки Нікі Мінаж, назвавши її сідниці надзвичайно виразними. Водночас він підкреслив, що розповів цю історію не через особистий інтерес до чоловіка, а щоб відзначити його спортивні якості.

«Джон Г’юстон — бісівськи крутий спортсмен», — підсумував президент.

Виступ відбувся в межах передвиборчої кампанії на підтримку республіканських кандидатів перед проміжними виборами до Конгресу США. Трамп використав мітинг не лише для агітації, а й для повторення своїх зовнішньополітичних претензій і критики міжнародних інституцій, зокрема Нобелівського комітету.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має «найвищий IQ», і як аргумент на користь своїх інтелектуальних здібностей згадав свого дядька, який 41 рік працював у Массачусетському технологічному інституті (MIT).

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