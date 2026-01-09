Гренландія в обмін на Україну: Трамп готує шокувальну "угоду століття" — Politico

Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп відкрито заявляє про намір заволодіти Гренландією, а європейські аналітики попереджають: його стратегія нагадує сценарій путіна з агресивним захопленням територій.

Про це пише Politico.

Європейська редакція Politico зазначає, що Трамп має план, який може включати кампанію впливу, щоб підштовхнути референдум про незалежність, вигідні економічні пропозиції, використання України як розмінної монети у переговорах із Європою та, у крайньому разі, військове вторгнення. Для данців і гренландців, які мають лише кілька застарілих суден і гелікоптерів, захистити острів від США практично неможливо.

Залучення Європи

Європа, особливо союзники Данії в ЄС, будуть проти будь-яких спроб відокремити Гренландію від Копенгагена. Але адміністрація США має козир у цій ситуації: Україну, зазначає видання.

У міру прискорення мирних переговорів Київ заявив, що будь-яка угода з Путіним повинна бути підкріплена серйозними, довгостроковими гарантіями безпеки з боку США.

Як зауважує Politico, американці ухиляються від відповіді на це питання, а Київ у будь-якому разі скептично ставиться до гарантій безпеки, оскільки ті, які він отримував у минулому як від росії, так і від Заходу, не дали жодних результатів.

Чи піде ЄС на поступки США щодо Гренландії — в обмін на тверді гарантії безпеки Україні

«Один із можливих сценаріїв, запропонований дипломатом ЄС, — це пакетна угода „безпека за безпеку“, за якою Європа отримує від адміністрації Трампа більш тверді гарантії для України в обмін на розширення ролі США в Гренландії. Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативний варіант — роздратувати Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати путіна у перемовинах з Україною» — йдеться у статті.

Нагадаємо, Трамп хоче купити Гренландію. Адміністрація президента США розробляє безпрецедентний план фінансового стимулювання мешканців Гренландії, щоб прискорити процес відокремлення острова від Данії та його подальший перехід під юрисдикцію США.

Раніше Трамп пояснив, навіщо США потрібна Гренландія. Президент США запевнив, що Гренландія необхідна Сполученим Штатам з міркувань національної безпеки, а не через її природні багатства.