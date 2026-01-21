Гренландія терміново готує населення / © Getty Images

Влада Гренландії закликала жителів острова запастися продуктами на п’ять днів на тлі погроз Трампа.

Про це пише гренландське видання KNR.

«Застосування військової сили навряд чи можливо, але поки що це не виключено. Ми повинні бути готові до всього», — попередив голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Він запевнив, що у Гренландії налагоджено хороший і постійний діалог з ЄС, НАТО та іншими союзниками.

«Йдеться про світовий порядок, повагу до національної цілісності та міжнародного права, які мають об’єднувати країни. Ми раді підтримці наших союзників, але ми повинні поважати світовий порядок. Це не гра, і світовий порядок може впасти. Це було б недобре. Ми були тісно пов’язані зі Сполученими Штатами, і ми можемо співпрацювати навіть більше, ніж сьогодні, але через діалог», — каже Нільсен.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових.

Раніше у ЗМІ повідомили, що нібито Дональд Трамп наказав розробити план вторгнення до Гренландії.

Також ми писали, чи зможе Трамп купити або захопити Гренландію, навіщо йому острів, до чого тут Росія та Китай і чому це буде кінець НАТО.