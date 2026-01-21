ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Влада Гренландії закликала жителів запастися продуктами — деталі

Прем’єр Гренландії не виключає військового сценарію з боку США, а уряд острова закликає жителів робити запаси на тлі тиску США.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Гренландія терміново готує населення

Гренландія терміново готує населення / © Getty Images

Влада Гренландії закликала жителів острова запастися продуктами на п’ять днів на тлі погроз Трампа.

Про це пише гренландське видання KNR.

«Застосування військової сили навряд чи можливо, але поки що це не виключено. Ми повинні бути готові до всього», — попередив голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Він запевнив, що у Гренландії налагоджено хороший і постійний діалог з ЄС, НАТО та іншими союзниками.

«Йдеться про світовий порядок, повагу до національної цілісності та міжнародного права, які мають об’єднувати країни. Ми раді підтримці наших союзників, але ми повинні поважати світовий порядок. Це не гра, і світовий порядок може впасти. Це було б недобре. Ми були тісно пов’язані зі Сполученими Штатами, і ми можемо співпрацювати навіть більше, ніж сьогодні, але через діалог», — каже Нільсен.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових.

Раніше у ЗМІ повідомили, що нібито Дональд Трамп наказав розробити план вторгнення до Гренландії.

Також ми писали, чи зможе Трамп купити або захопити Гренландію, навіщо йому острів, до чого тут Росія та Китай і чому це буде кінець НАТО.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie