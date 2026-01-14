Гренландія звернулася по допомогу до Великої Британії через заяви Трампа

Гренландія / © Associated Press

Міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен звернулася до уряду Великої Британії із закликом зайняти принципову позицію та допомогти у відбитті потенційних загроз з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

За словами Натаніельсен, питання майбутнього Гренландії має вирішуватися виключно шляхом діалогу, а не силового тиску.

«Зараз необхідний діалог — справжній, глибокий. Попри складні проблеми у світі, це не привід відмовлятися від розмови. Складні питання можна вирішувати шляхом діалогу, а не насильства чи сили», — наголосила міністерка.

Відповідаючи на запитання, з яким саме посланням вона звертається до британських політиків і прем’єр-міністра Кіра Стармера, Натаніельсен знову підкреслила необхідність діалогу.

Вона також подякувала Стармеру за підтримку Гренландії. Раніше британський прем’єр попереджав Дональда Трампа, що майбутнє острова можуть визначати виключно Данія та сама Гренландія.

За словами Натаніельсен, наразі острів не фіксує «реальної загрози», однак позитивно ставиться до посиленого моніторингу безпекової ситуації в Арктичному регіоні.

«Ми не маємо жодного наміру ставати американцями і цілком задоволені тим, що є частиною Королівства Данія», — заявила вона.

Нагадаємо, 13 січня представник Республіканської партії Ренді Файн вніс до Конгресу США законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу американського штату.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що немає підстав вважати, що США серйозно розглядають військові дії у Гренландії.

Ми раніше інформували, що жителі столиці Гренландії, Нуука, з тривогою очікують можливого прибуття американських військових суден після низки повідомлень про плани Дональда Трампа щодо регіону.