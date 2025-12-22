Гренландське питання знову на порядку денному: Трамп зробив кадрове рішення

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі / © Reuters

Реклама

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джефф Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландія.

Про це Трамп повідомив у неділю у своїй соцмережі Truth Social, пише Reuters.

За його словами, Лендрі добре усвідомлює стратегічне значення Гренландії для національної безпеки США та має рішуче відстоювати американські інтереси.

Реклама

“Джефф розуміє, наскільки важливою є Гренландія для нашої національної безпеки, і наполегливо просуватиме інтереси нашої країни у забезпеченні безпеки, захисту та виживання наших союзників і, по суті, всього світу”, — заявив Трамп.

Наразі залишається незрозумілим, чи доведеться Лендрі, який вступив на посаду губернатора у січні 2024 року, скласти свої повноваження у зв’язку з новим призначенням. Білий дім, офіс прем’єр-міністра Гренландії та представники Лендрі не надали оперативних коментарів.

Дональд Трамп неодноразово протягом останніх років заявляв, що Гренландія — автономна територія у складі Данія — має приєднатися до США. Він аргументував це міркуваннями безпеки, а також зацікавленістю у природних і мінеральних ресурсах острова. Джефф Лендрі раніше публічно підтримував таку позицію.

Зокрема, 9 січня він написав у соцмережі X, що ідея приєднання Гренландії до США є вигідною для обох сторін.

Реклама

Водночас як Гренландія, так і Данія послідовно відкидають будь-які заяви про можливу зміну статусу острова. Попри це, на початку місяця США та Гренландія заявили про намір будувати відносини на основі “взаємної поваги”.

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт раніше зазначала, що публічні заяви американських посадовців щодо майбутнього острова спричиняють невизначеність серед місцевого населення та потребують відкритого й чесного діалогу зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп затвердив нову космічну стратегію, за якою до 2030 року на Місяці повинна з’явитися постійна база із ядерним реактором.