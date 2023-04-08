Хресний хід за участю українця та росіянина: в МЗС відреагували на образливий жест Ватикану

У зовнішньополітичному відомстві України нагадали Святому престолу, за яких умов може настати примирення з Росією.

Нова спроба Ватикану “примирити” жертву та агресора, залучивши українського хлопця та російського підлітка до Хресного ходу, який відбувся ввечері 7 квітня, викликала осудливу реакцію українського МЗС.

Позицію української дипломатії озвучив прессекретар зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенка.

Він подякував Папі Франциску за його турботу про Україну та українців, але констатував, що цьогорічний хід був знову затьмарений спробою прирівняти жертву та агресора.

“Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України”, - конкретизував речник МЗС України.

Олег Ніколенко висловив розчарування тим, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту.

“Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства”, - наголосив він.

Речник МЗС наголосив, що намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню.

“Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями”, - перерахував необхідні умови Ніколенко, висловивши сподівання , що надалі Святий Престол виявлятиме більш глибоке розуміння справедливості та відповідальності.

Нагадаємо, минулого року попри обурення українців, Хресний хід у Ватикані за участі росіянки та українки все таки відбувся.

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