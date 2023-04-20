"Хрестовий похід проти РФ" та заяви про зерно з України: Лавров влаштував чергову істерику

У Росії знову побідкались, що їхня агропродукція нікому не потрібна.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров влаштував чергову істерику: він звинуватив США у "хрестовому поході проти Росії" та прокоментував ситуацію із зерном з України.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Куби Бруно Родрігесом Паррільєю влаштував чергову істерику. Він заявив, що нібито "США почали "хрестовий хід проти Росії та її культури, який приречений на програш".

Також путініст заявив, що нібито "Європа повинна задешево закуповувати українське зерно, щоб потім передавати його потребуючим країнам". Лавров також побідкався, що РФ не може продавати свою сільськогосподарську продукцію.

Нагадаємо, Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства та зерна через території країни.

Також Росія другий день блокує перевірку українських суден.

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