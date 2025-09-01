Грета Тунберг зібрала флотилію для прориву блокади Сектору Гази

Грета Тунберг / © Associated Press

У неділю, 31 серпня, з іспанського міста Барселони вирушила флотилія з десятків суден, яку зібрала шведська екоактивістка Грета Тунберг з метою прориву морської блокади Ізраїлю та доставки їжі та інших гуманітарних вантажів до Сектору Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Тисячі прихильників зібралися в порту Барселони, щоб провести човни, багато з них розмахували палестинськими прапорами та скандували «Вільна Палестина» та «Це не війна, це геноцид».

«Це місія, спрямована на те, щоб кинути виклик надзвичайно жорстокій, звичайній міжнародній системі, яка не дотримується міжнародного права», — сказала Тунберг натовпу перед відправленням флотилії.

Організатори флотилії звинуватили світових лідерів у тому, що вони не чинили тиску на Ізраїль, щоб дозволити доставку допомоги після того, як глобальна організація з моніторингу голоду заявила, що частина Гази страждає від голоду.

До флотилії приєднаються човни, що вирушать з Греції, Італії та Тунісу.

Шведська активістка уже безуспішно намагалася прорвати морську блокаду Гази Ізраїлем у червні цього року. Ізраїльські військові захопили невелике гуманітарне судно, в якому була Грета Тунберг, та депортували її.

Ізраїль стверджує, що блокада, яку було запроваджено ще 2007 року, необхідна для зупинення контрабанди зброї бойовикам угруповання ХАМАС. Усі спроби її прорвати, зокрема спробу Тунберг у червні, влада Ізраїлю називає пропагандистським ходом на підтримку ХАМАС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що бойові дії в Секторі Гази будуть завершені упродовж найближчих тижнів.