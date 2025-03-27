Греція назвала три умови для відправлення своїх миротворців до України

Грецькі військові. Фото GEN Konstantinos Floros / Facebook

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Греція готова доєднатися до участі у міжнародних миротворчих силах в Україні. Однак це можливо за трьох умов.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Три умови, за яких Греція візьме участь у міжнародних силах в Україні:

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угода про припинення вогню;

відсутність розгортання військ на російській території;

чітка стратегія виходу у разі відновлення бойових дій.

Попри те, що деякі європейські країни розглядали можливість розгортання військ під егідою місії Європейського союзу (ЄС), Греція виступає за проведення операції під наглядом Організації Об'єднаних Націй (ООН), оскільки це нібито "забезпечить ширшу міжнародну легітимність".

Якщо місія продовжиться, роль Греції залишається невизначеною. Варіанти включають наземне розміщення в Україні або участь ВМС у Чорному морі. Останнє краще узгоджується з пріоритетами оборони Греції. Однак незрозуміло, наскільки це можливо, особливо якщо буде прийнята пропозиція Туреччини взяти на себе командування силами, які патрулюють море.

Джерела повідомили виданню, що Туреччина посилалася на положення Конвенції Монтре щодо режиму проток, які дозволяють повний доступ до Чорного моря лише прибережним державам (з обмеженням за часом для інших). Вона запропонувала взяти на себе командування військово-морськими силами у співпраці з Болгарією та Румунією.

Раніше президент Франції Макрон повідомив, що делегація військових Британії та Франції вирушить до України.

Також західні ЗМІ з’ясували, де Франція може розмістити миротворців в Україні.

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Дата публікації 16:18, 27.03.25 Кількість переглядів 8 Щось гряде! Європа на порозі відправки військ в Україну - Париж просто зараз