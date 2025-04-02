Греція заборонить використання сурогатного материнства самотнім чоловікам і одностатевим парам

Одностатева пара / © Freepik

Реклама

У Греції чоловікам буде заборонено мати дітей за допомогою сурогатного материнства, якщо вони самотні або перебувають в одностатевих стосунках.

Про це заявив міністр юстиції Греції Гіоргос Флорідіс, якого цитує AP News.

Міністр уточнив, що це зроблено для усунення правової двозначності щодо концепції нездатності виносити вагітність.

Реклама

Гіоргос Флорідіс сказав, що пропоновані зміни будуть подані на розгляд парламенту найближчим часом у рамках ширшої реформи цивільного кодексу.

«Тепер ми недвозначно роз’яснюємо, що поняття нездатності виношувати вагітність не відноситься до нездатності, обумовленої статтю, — сказав Флорідіс журналістам. — Іншими словами, жінка може бути нездатною виносити вагітність незалежно від того, перебуває вона в парі чоловік-жінка, в одностатевій парі або самостійно».

Нагадаємо, Греція легалізувала одностатеві шлюби минулого року, ставши першою країною з православною християнською більшістю, яка зробила це. Проти закону про шлюбну рівноправність виступила впливова православна церква Греції та консервативні групи. У 2015 році парламент схвалив цивільне партнерство для одностатевих пар.

На відміну від дедалі більшого консенсусу на підтримку одностатевих шлюбів, європейське законодавство у сфері сурогатного материнства сильно різниться. Багато країн забороняють усі форми цієї практики або вводять обмеження.