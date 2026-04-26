Греція закриває пляжі: нові правила забороняють важливі аксесуари для відпочинку

Греція закриває пляжі від забудови

Греція збільшила кількість пляжів без лежаків для захисту довкілля, розширивши список місць, де заборонено встановлювати лежаки та парасольки, аби краще зберегти природне середовище.

2026 року одразу 251 пляж оголошено зонами без будь-якої забудови. Це означає, що на цих територіях не можна встановлювати не лише орендні лежаки та парасольки, а й навіть тимчасові дерев’яні конструкції.

У Міністерстві довкілля Греції пояснюють, що таке рішення спрямоване на посилення захисту пляжів, які мають особливу природну, геоморфологічну та естетичну цінність, а також на збереження рідкісних екосистем, рослин і тварин.

Ба більше, розширено перелік пляжів, включених до європейської природоохоронної мережі NATURA 2000. Для цих територій діє ще більш суворий режим охорони.

Пляжі закривають від забудови: нові правила для відпочинку

На таких узбережжях:

заборонено передавати ділянки в користування для комерційних цілей;

не допускаються будь-які роботи чи діяльність, які можуть змінити природний ландшафт;

обмежуються всі втручання, що можуть нашкодити екосистемам.

Це рішення є частиною ширшої стратегії Греції, спрямованої на обмеження неконтрольованого туризму та перехід до більш сталого управління узбережжям.

Влада країни реагує на тиск на прибережні екосистеми, пов’язаний із розвитком туризму та наслідками змін клімату.