Глава Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що новий ракетний комплекс "Орешнік" став "стоп-машиною", яка викликає "кошмар" у західних стратегів.

Про це він заявив на саміті ОДКБ.

"Потрібно дякувати нашим ученим, які створюють неймовірну зброю, фантастичну зброю, вводячи в подив і якийсь кошмар тих західних стратегів, які думають військовою силою здолати Росію", - заявив очільник РПЦ.

Патріарх також заявив, що ядерна зброя не повинна лякати християн.

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"Нагнітання страху навколо можливих апокаліпсичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовної точки зору. Ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серця людей, ...бо людиною, позбавленою духовного світу, легше маніпулювати... Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи", - заявив, ймовірно, колишній агент КДБ.

Нагадаємо, Путін заявив про серійне виробництво ракет "Орешник" і підбір цілей для уражень в Україні.

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