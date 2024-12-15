Християни Сирії вперше після повалення Асада відвідали богослужіння: що кажуть повстанці-ісламісти

Сирійські християни відвідали регулярні недільні богослужіння вперше після повалення режиму Башара аль-Асада тиждень тому.

Про це пише Reuters

Нові ісламістські правителі Сирії запевнили, що права християнських меншин будуть захищені. Коли ісламістське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) минулого тижня прийшло до влади, воно намагалося запевнити сирійські меншини, що їхній спосіб життя не буде під загрозою.

До падіння Асада історичні групи релігійних меншин, у тому числі християни, вільно сповідували релігійні обряди. Деякі залишаються схвильованими перед перспективою ісламістського уряду.

Вулиці в християнському районі Дамаска Баб-Тума були заповнені віруючими, які поверталися з церкви в неділю вранці, але у розмові з журналістами християни виявили нотку обережності.

"Ми боїмося, ми все ще боїмося", – сказала місцева жителька після відвідування літургії в місцевій мелькітській греко-католицькій церкві. Жінка зізналася, що майже тиждень не виходила з дому з тих пір, як Хаят Тахрір аш-Шам взяв владу, хоча вона сказала, що нічого не сталося, що виправдовувало б її занепокоєння.

У прибережному місті Латакія, який довгий час був оплотом Асада, Ліна Ахрас, секретар парафіяльної ради греко-православного собору Святого Георгія (Антіохійнський патріархат), заявила в неділю, що християнам було "комфортно" під його правлінням з точки зору свободи віросповідання, але вони просто хотіли жити в мирі та злагоді.

"(Падіння Асада) сталося раптово, ми не знали, чого чекати... Слава Богу, ми отримали багато запевнень, і ми побачили, що члени (HTS) комітету звернулися до нашого священика. Дасть Бог, ми повернемося до нашого попереднього життя і будемо жити в нашій прекрасній Сирії", – сказала вона.

Зауважимо, що саме Антіохійський патріархат – одна із чотирьох найдавніших помісних православних церков, був серед християнських конфесій Сирії чи не найбільш лояльним Ассаду і Росії. Антіохійський патріарх регулярно виступав на підтримку РПЦ і кривавого Z-патріарха Кирила, критикував ПЦУ і український "закон про заборону УПЦ МП", а також відмовився визнавати автокефалію ПЦУ.

Сирія є домом для багатьох етнічних і релігійних меншин, включаючи християн, вірмен, курдів і мусульман-шиїтів. Сама родина Асадів належить до алавітської меншини, відгалуження шиїтського ісламу в Сирії, де більшість населення складають мусульмани-суніти.

Десятки тисяч переважно мусульман-шиїтів втекли з Сирії до Лівану минулого тижня через страх перед переслідуваннями з боку нових правителів країни, повідомив агентству Reuters минулого тижня високопоставлений ліванський чиновник служби безпеки.

Захист сирійських меншин був ключовим питанням у суботу, коли високопоставлені дипломати арабських країн, Туреччини, Сполучених Штатів і Європейського Союзу зустрілися в Йорданії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримують представницький уряд, який поважатиме права меншин і не буде "базою для терористичних груп".

Зауважимо, що християни в Сирії становили близько 10% населення до початку громадянської війни, проте зараз ця цифра може бути набагато нижчою. За попередніми даними, зараз християни становлять менше 2%, зменшившись з 1,5 мільйонів у 2011 році до лише 300 000 у 2022 році. Християни Сирії не є єдиною спільнотою, а поділені на декілька конфесій. Найчисельніші серед них, це православна або греко-православна (Антіохійський патріархат), мелькітська греко-католицька і Сирійська яковітська церква (належить до дохалкідонських церков). Інші східні католицькі церкви Сирії включають маронітську церкву, сирійську католицьку церкву, вірменську католицьку церкву, халдейську католицьку церкву. Також є ще незалежна Ассірійська Церква Сходу.

Раніше українська розвідка повідомила, що у Сирії російські військові сидять без води і харчів.

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