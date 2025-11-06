Громадян ПАР обманом заманили воювати на Донбасі: уряд почав розслідування

Президент ПАР Сиріл Рамафоса / © Associated Press

Уряд Південно-Африканської Республіки розпочав розслідування обставин, за яких 17 громадян країни були втягнуті у бойові дії на Донбасі під виглядом високооплачуваної роботи. Президент ПАР Сиріл Рамафоса доручив з’ясувати деталі вербування, оскільки участь у найманській діяльності заборонена законом країни.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд ПАР оголосив про початок розслідування після того, як стало відомо, що 17 громадян країни були втягнуті у бойові дії в межах війни між Росією та Україною. Чоловіки звернулися по допомогу, просячи повернути їх додому.

Як повідомили в офісі президента, громадян ПАР заманили на війну під виглядом високооплачуваної роботи. Усі вони — віком від 20 до 39 років — нині перебувають на Донбасі, а уряд робить усе можливе, щоб організувати їхнє повернення.

«Президент Сиріл Рамафоса доручив провести розслідування обставин, за яких цих молодих чоловіків було завербовано до, здавалося б, найманської діяльності», — йдеться у заяві.

У документі не уточнюється, на чиєму боці воювали громадяни ПАР, а прессекретар президента Вінсент Магвенгя додав: «Ми поки що не знаємо, тому й проводимо розслідування».

Речник МЗС України повідомив, що Київ перевіряє ці дані. Посольство Росії в ПАР наразі не прокоментувало ситуацію.

Відповідно до законодавства ПАР, громадянам заборонено брати участь у воєнних діях за кордоном або надавати військову допомогу іноземним державам без офіційного дозволу.

Видання зауважило, що серпні уряд ПАР застерігав молодь від фейкових оголошень про роботу в Росії, які активно поширювалися в соцмережах. Це сталося після повідомлень про те, що південноафриканських жінок обманом змусили виготовляти дрони.

Нагадаємо, у червні видання The Telegraph повідомляло, що мігранти з африканських країн, які шукали роботу в Росії, стають «пішаками» у війні проти України, потрапляючи на передову після обману. Сотні, а, можливо, тисячі африканців залучені до війни через обіцянки «високої зарплати». Крім того, африканських жінок обманом наймають на російські підприємства для виготовлення дронів Shahed.