Громадянин Грузії намагався продати іноземцеві уран для виготовлення бомби

У Грузії намагалися продати радіоактивні матеріали / © Архів

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У Грузії затримали двох осіб під час спроби продажу урану на суму 3 мільйони доларів. Радіоактивний матеріал міг бути використаний для виготовлення смертельної бомби.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Службу національної безпеки Грузії.

Грузинська спецслужба у четвер, 17 липня, опублікувала відео на якому видно, як правоохоронці використовують радіаційний сканер для огляду пасажирського автомобіля, а також двох невеликих флаконів, один з яких, схоже, містив білу порошкоподібну речовину.

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Затримання учасників оборудки відбулося у місті Батумі на березі Чорного моря.

Генеральний прокурор країни повідомив про затримання громадянина Грузії та громадянина Туреччини за звинуваченням у незаконному придбанні, зберіганні та утилізації радіоактивних речовин.

«Громадянин Грузії незаконно придбав та зберігав радіоактивну речовину уран і намагався продати згаданий ядерний матеріал громадянину Туреччини за 3 мільйони доларів», — йдеться у заяві генпрокурора.

Служба державної безпеки заявила, що запобігла «транснаціональному злочину» щодо урану, який міг бути використаний для виготовлення смертельної бомби, що спричинило б масові жертви.

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Про походження чи можливе місце призначення урану не повідомлялося.

На запит агентства Reuters грузинська спецслужба відмовилася надати будь-які додаткові подробиці щодо ступеня збагачення урану.

Міжнародне агентство з атомної енергії, орган ООН з нагляду за ядерною енергією, поки що не відповіло на запит про коментар.

У агентстві зазначили, що безпека ядерних матеріалів була однією з найбільших проблем після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Протягом останніх десятиліть у Грузії сталося кілька серйозних інцидентів, пов’язаних з незаконною торгівлею ядерними матеріалами.

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Нагадаємо, нещодавно на Білоруській атомній електростанції було відключено від мережі один із енергоблоків після спрацювання сигналізації.