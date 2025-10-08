Громадянин Казахстану воював проти України і намагався втекти до США

ПВК "Вагнер"

Суд в Алмати ухвалив вирок громадянину Казахстану Тимуру Пралієву, який воював в Україні у складі російської ПВК «Вагнер». Його визнали винним в участі в іноземних збройних конфліктах і засудили до п’яти років колонії. Це мінімальний термін, передбачений санкцією статті кримінального кодексу Казахстану за такі злочини.

Про це повідомило казахстанське видання «Орда».

З вироку суду стало відомо, що Пралієв восени 2022 року завербувався в російську приватну військову компанію і до жовтня 2024 року брав участь у бойових діях в Україні.

Він служив зв’язківцем і при цьому брав участь у штурмі Бахмута та був нагороджений кількома медалями. 2023 року найманець отримав російський паспорт, зберігши громадянство Казахстану.

Крім війни в Україні, «вагнерівець» брав участь у бойових діях в Малі. За всю службу він отримав 4 млн 160 тис. рублів.

Після звільнення з ПВК чоловік проходив лікування в Мінську та Уфі, а потім зробив спробу нелегально перетнути кордон США та Мексики.

4 січня 2025 року Пралієва затримали у штаті Техас під час спроби нелегального в’їзду до США. При ньому виявили паспорти Казахстану та Росії, 4 тисячі доларів, 60 тисяч мексиканських песо та безпілотник.

Американський суд засудив його до 15 діб міграційної в’язниці з подальшою депортацією до Казахстану.

На суді в Алмати Пралієв посилався на тяжке захворювання та просив про умовне покарання. Його адвокати намагалися заперечити юрисдикцію Казахстану, вказуючи на російське громадянство підсудного, проте суд відхилив ці докази, оскільки на момент вербування Пралієв мав лише казахстанський паспорт.

