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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Грошей немає, добровольців теж: російський регіон із рекордними втратами опинився у подвійній кризі

Це перший російський регіон, який прямо визнав таку тенденцію. Водночас республіка посідає перше місце в РФ за кількістю підтверджених загиблих на фронті, а її бюджет потерпає від значного дефіциту коштів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Влада Башкортостану офіційно заявила про скорочення кількості жителів, які погоджуються укладати контракти з Міноборони Росії для участі у війні проти України.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зменшення кількості охочих вирушати на війну зазначене в пояснювальній записці до проєкту бюджету Башкортостану на 2027–2028 роки, датованій 11 листопада. Саме цією тенденцією місцева влада пояснює скорочення фінансування одноразових виплат за підписання контрактів із російським Міноборони — із 13,6 млрд до 12,6 млрд рублів.

У документі прямо вказано, що причиною перегляду витрат стало «зниження кількості громадян, які укладають контракт на проходження військової служби». При цьому розмір одноразової виплати новобранцям поки залишили незмінним — 1 млн рублів. Ця сума відповідає середньому рівню виплат у Росії.

Ситуація з набором контрактників розгортається на тлі значних людських втрат республіки. За інформацією «Медіазони», станом на листопад 2026 року вдалося встановити імена 11 990 жителів Башкортостану, які загинули у війні проти України.

За кількістю підтверджених смертей учасників так званої «СВО» регіон випереджає всі інші суб’єкти РФ. На початку 2023 року Башкортостан увійшов до п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю загиблих, а у вересні 2024-го очолив цей рейтинг. Відтоді республіка утримує першу позицію.

У липні 2026 року Башкортостан став першим регіоном Росії, де кількість підтверджених загиблих перевищила 10 тисяч. За наступні місяці показник зріс до 11 990 осіб.

Це майже 0,3% від усього населення республіки. Масштаб втрат можна порівняти з чисельністю жителів Східного або Молжаніновського районів Москви — там проживають приблизно 13–15 тисяч людей. Також кількість загиблих у Башкортостані наближається до офіційних втрат Радянського Союзу за всю війну в Афганістані у 1979–1989 роках. Тоді загинув 15 051 радянський військовослужбовець.

Паралельно республіка переживає серйозні бюджетні труднощі. Башкортостан належить до російських регіонів, де дефіцит бюджету став особливо відчутною проблемою. Серед причин — скорочення надходжень від податку на прибуток на 38%.

За перші шість місяців 2026 року дефіцит бюджету регіону становив 17,1 млрд рублів. Це майже 71% від запланованого річного показника.

Через нестачу фінансів місцева влада вже вдається до скорочення витрат. Зокрема, зменшуються видатки на вуличне освітлення, у 20 разів урізаються виплати родичам загиблих військових, а також продаються державні активи. Серед таких рішень — передавання «Роснефти» решти пакета акцій ПАТ АНК «Башнефть», який належав республіці.

Про фінансові проблеми Башкортостану в серпні говорив і його глава Радій Хабіров. Він пояснив, що за умов дефіциту коштів влада змушена продавати майно, оскільки залучення кредитів на ринку є надто дорогим.

«В умовах, коли грошей не вистачає, природним процесом є продаж того, що перебуває у власності, оскільки позичати на ринку дорого», — заявив Хабіров.

Раніше повідомлялося, що західні компанії втратили контроль над частиною свого бізнесу в Росії, а їхні колишні російські підрозділи тепер перераховують мільярди рублів на підтримку окупаційної армії.

Ми раніше інформували, що мобілізація в Росії трансформувалася у тиху й системну машину примусу, яка діє без гучних анонсів та не створює політичних ризиків.

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