"Грошей в нас немає": українка відверто розповіла про життя в Польщі та озвучила ціни

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Українські біженці охоче діляться власними історіями у нових країнах у соцмережах. Хтось розповідає про переваги і недоліки життя в країнах Європи, хтось показує ціни, а хтось ділиться своїми історіями життя. Українка, яка живе у Польщі, поділилася неприємним фактом про життя у Польщі.

Про це вона розповіла в Instagram.

Ціни на житло у Польщі: українка про недоступну розкіш

Українка з Маріуполя, яку звати Валерія Виноградова, поділилася, що нерухомість у Польщі, зокрема, у Кракові, коштує космічних цін. Аби дозволити собі бодай якесь пристойне житло, доведеться працювати дуже багато років.

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Своє майно дівчина втратила в окупованому росіянами Маріуполі.

«Я була дуже наївна років шість тому, коли ми тільки переїхали в Польщу. Я думала: „О, зараз трохи напряжемося, за кілька років назбираємо на перший внесок і візьмемо іпотеку“. У 20-му році в іпотеку можна було взяти ну тисяч за 700-800 гарну класну квартиру у Кракові. Трикімнатну», — ділиться дівчина.

Та інфляція після коронавірусу, повномасштабна війна в Україні та ще одна інфляція зробили квартири у Польщі майже недоступними. Нині за ці самі 700–800 тисяч злотих ще потрібно добряче пошукати хоч якесь житло.

«Коротше, грошей у нас немає. І навряд чи вони з’являться. Протягом останнього року я мирюся з перспективою, що власне житло я, якщо і куплю, то колись, коли діти вже виростуть», — ділиться Валерія.

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Валерія вирішила підтримати тих українців, які теж втратили все і тепер не можуть назбирати коштів на власне житло.

«І це відео для вас, щоб, якщо у вас теж немає грошей, ви розуміли, що ви не одні такі. Бо здається, що всі навколо щось купують і у всіх гроші є, окрім мене».

Валерія розповіла, що у її родини немає можливості продати щось в Україні, аби вистачило хоча б на перший внесок, адже все майно було втрачене в Маріуполі.

У коментарях українці поділилися і своїми історіями. Зокрема, про те, що навіть працюючи вдвох, неможливо назбирати на житло в Європі.

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«Блін, весь час думала, що ви можете собі дозволити купити квартиру в іпотеку і от купите, бо ж ви блогерська сімʼя, а блогери добре заробляють, можуть собі дозволити».

«Наче і не надто бідні. Чоловік працює в ІТ і заробляє стільки, що ми могли б і під час війни (в перші роки) купити двокімнатну квартиру собі в Києві за якихось 3–5 років чи трикімнатну квартиру десь окрім Києва і Львова. Тепер ми в Європі, і ми люксусні бомжі. Без надії на майбутнє».

Українці за кордоном розповіли про життя в інших країнах — останні новини:

Нагадаємо, українські харчові звички часто відрізняються від європейських, через що асортимент іноземних супермаркетів може неабияк дивувати. Українська біженка та блогерка Людмила Русіна поділилася в TikTok своїми спостереженнями про незвичні напої, які популярні серед жителів Німеччини, але здаються дивними для українців.

Зокрема, німці купують у магазинах пакетовані соки з капусти, буряка та ревеню, а в аптеках з лікувальною метою продають навіть сік із цибулі. Серед популярних прохолодних напоїв виділяються «шпезі» (суміш коли й апельсинового лимонаду) та «апфельшорле», що на смак нагадує український «Живчик».

Для українських біженців за кордоном найбільшою проблемою залишається пошук житла. Харків’янка Ельвіра, яка попросила притулку в Нідерландах, розповіла про свій непростий шлях до орендованого будинку після 3,5 року проживання разом із партнером у крихітній кімнаті табору для біженців.

Самостійні пошуки житла тривали цілий рік через постійні відмови орендодавців, а довгоочікуваний переїзд супроводжувався сильним психологічним стресом. Жінка зізнається, що залишати звичне табірне середовище та брати на себе повну відповідальність було страшно, проте бажання змінити життя виявилося сильнішим за страх невідомості.

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Зараз пара вже три місяці мешкає у власному будинку і головною перевагою називає свободу від суворих табірних правил, звітів перед адміністрацією та черг до пральні.

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