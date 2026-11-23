Допомога Україні під загрозою / © Associated Press

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Європейським лідерам потрібно якнайшвидше збільшити обсяги допомоги Києву, адже для покриття бюджетних та оборонних витрат до кінця 2027 року Україні знадобиться орієнтовно 70 мільярдів євро. Частину цієї суми — 45 мільярдів євро — Єврокомісія пропонує залучити через позики. Утім, втілення плану впирається у вимогу одностайного схвалення всіма 27 державами-членами, що на практиці обіцяє запеклі дискусії.

Про це повідомляє Reuters.

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Допомога Україні під загрозою: що має зробити Єврокомісія

Ситуацію з виділенням коштів Україні ускладнює і те, що впродовж найближчих місяців ентузіазм деяких європейських урядів щодо допомоги Україні може піти на спад. Саме тому Брюсселю варто діяти на випередження й зафіксувати довгострокові фінансові зобов’язання для України.

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Політичний календар Європи на наступний рік є ризиковим для країн, які послідовно підтримують адміністрацію президента Володимира Зеленського. Зокрема, соціологічні опитування у Франції виводять у лідери президентських перегонів очільницю ультраправих Марін Ле Пен — голосування відбудеться вже навесні.

Водночас у Німеччині квітневі та травневі вибори до земельних парламентів у чотирьох ключових регіонах можуть посилити позиції націоналістичної сили «Альтернатива для Німеччини».

Найбільшу загрозу інтересам України несе саме перспектива перемоги Ле Пен, яка вже встигла попередити українського посла в Парижі про намір згорнути допомогу. Саме по собі припинення двосторонніх програм не стало б катастрофою: попри гучну риторику президента Емманюеля Макрона, реальний внесок Парижа залишався одним із найскромніших.

За підрахунками Ukraine Support Tracker від Кільського інституту світової економіки, із січня 2022-го до серпня 2026 року підтримка з боку Франції не дотягнула навіть до 8 мільярдів євро, що еквівалентно лише 0,3% її ВВП.

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Натомість Німеччина спрямувала Україні 31 мільярд євро, а Велика Британія — 23 мільярди євро — по 0,9% річного ВВП для кожної з цих держав. Ба більше, у грошовому вимірі Париж поступився навіть невеликій Данії, чий внесок сягнув 12 мільярдів євро.

Водночас Ле Пен запевнила, що Франція виконає вже взяті на себе зобов’язання — зокрема, в межах торішнього спільного кредиту ЄС для Києва на 90 мільярдів євро.

Хоча така позиція свідчить про певну спадкоємність у зовнішній політиці, вона зовсім не гарантує згоди можливої майбутньої президентки на подальші пакети фінансової допомоги.

Головна небезпека полягає в тому, що ініціатива Єврокомісії щодо залучення 45 мільярдів євро надовго застрягне в суперечках між 27 столицями, після чого нова очільниця Єлисейського палацу остаточно заблокує її.

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Чому допомога Україні постійно стикається з блокуванням

Запропонований Брюсселем механізм має слабке місце в самій основі. Єврокомісія позичає гроші на фінансових ринках і передає їх Києву, а гарантією виступає вільний запас у бюджеті ЄС — тобто різниця між граничною сумою, яку Брюссель має право запросити в країн-членів, та його реальними видатками.

Саму програму допомоги без проблем можуть ухвалити Європарламент і більшість лідерів на саміті ЄС. Проте підкоригувати чинний бюджет під ці потреби вдасться лише за згоди всіх без винятку держав блоку, наголошує економіст Лукас Гуттенберг, який очолює програму «Майбутнє Європи» в аналітичному центрі «Фонд Бертельсманна».

Щоб подолати спротив скептиків, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вдався до жорсткого ультиматуму: він пригрозив заблокувати ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, якщо всі 27 держав не підтримають новий пакет для України.

Нині проти виділення коштів виступають Словаччина, Болгарія, Чехія та навіть Угорщина. Однак усі ці країни є чистими бенефіціарами європейських дотацій, що робить їх чутливими до тиску з боку донорів.

Навіть за такого сценарію узгодження кредиту на 45 мільярдів євро може розтягнутися на кілька місяців. Тим часом фінансові потреби Києва можуть різко зрости, якщо зима виявиться суворішою за прогнози, а росіяни збільшать удари на енергетичну інфраструктуру та логістичні вузли.

Закрити довгострокові потреби міг би інший механізм — використання близько 210 мільярдів євро заморожених російських активів через переведення їх з-під бельгійської юрисдикції на баланс ЄС. Ідею вже публічно підтримали четверо колишніх міністрів фінансів та оборони країн Євросоюзу. Проте цей варіант програє в оперативності: він так само вимагає одноголосного рішення всіх членів блоку та зняття заперечень з боку Бельгії й низки інших країн, зокрема Франції.

Аби не втрачати дорогоцінний час на виснажливі торги, компроміси та шантаж, європейським столицям варто перевести підтримку України на надійні довгострокові рейки ще до початку ймовірних політичних потрясінь наступного року. Найдієвішим шляхом може стати вихід за межі класичних процедур Єврокомісії та формування гнучкої «коаліції охочих».

Для цього Європа може звернутися до власного досвіду 16-річної давнини — періоду гострої боргової кризи єврозони — й створити окрему цільову фінансову структуру, наповнену прямими внесками та державними гарантіями країн-учасниць. Такий фонд зміг би залучати капітал на відкритих ринках за принципом, закладеним у нинішній пропозиції Єврокомісії: Київ повертатиме тіло кредиту лише коштом майбутніх репарацій від Росії.

Додатковим стратегічним плюсом цього формату стане можливість залучити до нього Велику Британію — це стало б для російського президента Володимира Путіна чітким сигналом про те, що європейська солідарність з Україною не обмежується кордонами ЄС.

Чехія виступила проти допомоги Україні з бюджету ЄС

Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив із різкою критикою проєкту бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки. У своєму зверненні на платформі X політик назвав документ неприйнятним для Праги та висловив незгоду із закладенням 100 мільярдів євро на підтримку України безпосередньо в кошторис ЄС, наголосивши, що Київ має отримувати кошти поза межами цього бюджету.

Окрім допомоги Україні, невдоволення чеського прем’єра викликали наміри ірландського головування скоротити спільний бюджет на 32 мільярди євро, внаслідок чого Чехія втратить 7,5 мільярда крон попри щорічне зростання її внесків.

Також Бабіш розкритикував значні витрати на семирічне утримання інституцій Євросоюзу, зокрема Європарламенту та Єврокомісії.

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