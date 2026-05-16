Гроші Орбана підуть в Україну: Мадяр обіцяє проконтролювати

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що передасть свою вихідну допомогу після відставки з посади очільника уряду у розмірі близько 125 тисяч доларів на потреби дитячого будинку на Закарпатті. Новий угорський прем’єр Петер Мадяр пообіцяв проконтролювати, щоб гроші потрапили за призначенням.

Про своє рішення Віктор Орбан повідомив у дописі на Facebook.

У коментарі до цього повідомлення він помістив лист, адресований директорці дитбудинку «Добрий самаритянин» в селі Велика Добронь (угорська назва Нагідоброні), де переважно проживає угорська меншина.

Реклама

«Я вирішив, що як тільки отримаю належну мені юридичну допомогу, негайно перерахую всю суму до вашого закладу, щоб допомогти дітям Закарпаття», — написав Орбан.

Як повідомляє угорське видання 444, новий прем’єр Петер Мадяр раніше попередив своїх попередників, щоб вони «навіть не думали» про компенсації «після того, як зруйнували країну».

Однак коли Орбан на інші ексурядовці заявили, що передадуть гроші на благодійність, він підтримав цю ідею.

Щоправда, новий очільник уряду Угорщини чекає на реквізити рахунку, куди потрібно перерахувати майже 39 млн форинтів (приблизно 125 тисяч доларів США), щоб бути впевненим, що кошти справді потраплять до дитбудинку на Закарпатті.

Реклама

Нагадаємо, в Угорщині новий прем’єр-міністр Петер Мадяр розпочав свою каденцію з політичної атаки на попередників. Відразу після складання присяги очільник уряду виступив із прямою вимогою до президента країни Тамаша Сульока скласти повноваження.

При цьому Петер Мадяр, ймовірно, піде шляхом свого попередника Віктора Орбана у політиці щодо України та вимог до нашої держави. Зокрема, він хоче більше прав для угорської меншини в Україні, перш ніж схвалити офіційні переговори Києва щодо вступу до Європейського Союзу.

Новини партнерів