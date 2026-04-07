Армія РФ, мобілізація / © Associated Press

Російська армія стикається з серйозним дефіцитом особового складу і не може набрати достатньо контрактників для компенсації втрат на фронті. За даними української ініціативи «Хочу жить», за перші три місяці 2026 року Міністерство оборони Росії не виконало план із набору військових — замість необхідних 1100–1150 осіб щодня вдавалося залучати в середньому лише близько 940.

Про це пише ISW.

«Росія стикається зі зростальними проблемами з набором персоналу, оскільки кількість росіян, готових служити, зменшується, незважаючи на зусилля Кремля щодо збільшення бонусів за підписання контрактів та залучення додаткових джерел робочої сили», — йдеться у звіті.

Деталі про мобілізацію та втрати РФ

Загалом від початку року Росія набрала близько 80 тисяч контрактників, тоді як втрати за цей же період, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, перевищили 85 тисяч осіб. Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише у березні російська армія могла втратити понад 35 тисяч військових, що ще більше поглиблює кадрову кризу.

Щоб виправити ситуацію, російська влада змушена посилювати фінансову мотивацію — у низці регіонів РФ одноразові виплати за підписання контракту зросли на 50–80%. Водночас Кремль активізує приховану мобілізацію: зокрема, студентів російських вишів і працівників підприємств фактично змушують укладати контракти з армією.

Крім того, значна частина новобранців має проблеми із законом — за оцінками, близько чверті контрактників перебували під слідством або були засуджені, а майже 40% мають борги. Основні зусилля з набору Росія зосереджує у центральних регіонах, на Поволжі та на тимчасово окупованих територіях України.

Аналітики зазначають, що попри всі заходи, кількість охочих воювати зменшується. З огляду на це кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує намагання компенсувати значну негативну реакцію, яку спричинить будь-який майбутній обмежений примусовий призов до резерву.

«І, ймовірно, не бажає різко збільшувати фінансові стимули для нових рекрутів, стурбовані федеральним бюджетом, незважаючи на будь-які вигоди, які Кремль отримує від зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, що триває, та часткове скасування Сполученими Штатами санкцій проти Росії», — завершують в Інституті.

Війна в Україні — Росія несе непомірні втрати

Втрати армії РФ у війні проти України подолали нову психологічну позначку. Станом на 7 квітня 2026 року, за даними Генеральний штаб ЗСУ, загальні втрати Росії становлять близько 1 305 470 осіб, з яких 980 — за останню добу. Окрім живої сили, російська армія продовжує втрачати значні обсяги техніки. Зокрема, знищено понад 11,8 тис. танків, 39,5 тис. артилерійських систем і понад 223 тис. БпЛА.

Кремль запровадив у Росії механізм так званої «тихої мобілізації», який дозволяє непомітно поповнювати армію без оголошення масштабних призовів. Так, повістки надсилають через цифрові сервіси, а новобранців «висмикують» поодинц. Через це більшість громадян навіть не помічає процесу мобілізації. Крім того, активно використовуються університети та підприємства, де з колективів регулярно відбирають невелику кількість людей для контрактної служби. Такий підхід дозволяє владі уникати масового невдоволення, але водночас стабільно поповнювати військо.