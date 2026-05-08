Світ
657
1 хв

Грозний охопили вибухи: дрони гатять по військових об’єктах Чечні (відео)

Один із безпілотників впав у Грозному на території 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

Ірина Лаб'як
Момент вибуху дрона у Грозному 8 травня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Чеченську Республіку сколихнули вибухи 8 травня через атаку дронів на військові об’єкти у Грозному. Через масштабну загрозу на півдні РФ терміново призупинили роботу 13 ключових аеропортів.

Про це повідомили телеграм-канали та російські засоби масової пропаганди.

У Грозному вранці заявили про атаку безпілотників. У місті було чутно стрілянину, вибухи, а очевидці зняли на відео момент падіння дрона і полум’я, яке спалахнуло опісля.

Один із БпЛА впав на території 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

Ще один безпілотник впав неподалік від Управління ФСБ Росії по Чеченській Республіці — ймовірно, не долетів до цілі.

Водночас у Міністерстві транспорту РФ повідомили, що після удару дронів по адміністративній будівлі філії «Аеронавігації Півдня Росії» було тимчасово призупинено роботу 13 аеропортів. Обмеження торкнулися аеропортів Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.

Атака дронів на Росію 8 травня

Нагадаємо, 8 травня Росія зазнала масованої атаки дронів та ракет. У Ростові-на-Дону під ударом опинилися оборонні об’єкти: зафіксовано пожежі в районі заводу «Емпілс» та науково-технічного центру «Радар». Також руйнування є в Таганрозі та Батайську. У Пермі після вибухів на нафтопереробному заводі та диспетчерській станції здійнявся стовп диму.

