Олександр Костянов / © Скріншот з відео

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Спроба встановити історичний рекорд обернулася для 35-річного російського пауерліфтера Олександра Костянова тяжкими травмами. Під час турніру в Тюмені спортсмен не втримав штангу вагою 605 кілограмів — величезний снаряд упав просто йому на груди.

Про наслідки інциденту, свій стан і рішення щодо спортивної кар’єри він розповів на особистій сторінці в Instagram.

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Як пауерліфтер не втримав штангу вагою 605 кг на турнірі в Тюмені

Інцидент стався під час змагань «Кубок Єрмака» у дисципліні жиму лежачи у спеціальному екіпіруванні. Перед невдалим підходом Олександр Костянов успішно зафіксував вагу 555 кілограмів і встановив новий світовий рекорд.

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Після цього 35-річний спортсмен замовив наступну вагу — 605 кілограмів. Він прагнув стати першим у Росії, кому вдалося б офіційно підкорити цю позначку. Однак під час виконання вправи штанга вислизнула з рук пауерліфтера й упала йому на груди. Асистенти, які страхували атлета, оперативно підхопили снаряд і зняли його, однак спортсмен зазнав серйозних травм.

© Instagram

Травми після падіння штанги: чому пауерліфтер завершив спортивну кар’єру

Про наслідки падіння штанги Костянов розповів у соцмережах. За його словами, медичне обстеження виявило кілька серйозних ушкоджень: множинні розриви зв’язок правої кисті, вивих великого пальця та травми сухожиль. Руку довелося загіпсувати щонайменше на місяць. Також спортсмен повідомив про надрив сухожилля біцепса на лівій руці та значне пошкодження м’яких тканин грудної клітки з великою гематомою.

«Грудна клітка: розірвана на кашу. УЗД-фахівець навіть не зміг розгледіти точну локалізацію надривів через величезну розлиту гематому та рідину. Чекаю, поки спаде набряк, щоб зробити детальну МРТ», — описав свій стан атлет.

За словами пауерліфтера, після припинення дії сильних знеболювальних біль став нестерпним. Наразі він не може повноцінно спати, ходити, сидіти чи навіть спокійно лежати.

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Крім того, медики попередили спортсмена, що повернення до екстремальних навантажень може призвести до незворотної інвалідності. Ситуацію ускладнюють і попередні травми правої кисті, яка вже двічі зазнавала серйозних ушкоджень.

Зваживши ризики, Костянов оголосив про завершення спортивної кар’єри. Важливу роль у цьому рішенні відіграла сім’я: разом із дружиною він виховує трьох дітей, а незабаром подружжя чекає на народження четвертої дитини.

«Моїй родині потрібен живий чоловік і батько, здатний рухатися, а не людина з інвалідністю в кріслі колісному. Час вмикати холодний розум», — підсумував пауерліфтер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час кінних змагань Aston-le-Walls у британському графстві Нортгемптоншир загинула 37-річна вершниця Сара Йорк. Жінка впала з коня під час подолання третього бар’єра. Медики негайно надали їй допомогу, однак травми виявилися несумісними з життям. Після трагедії організатори скасували триденні змагання.

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