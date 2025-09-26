ТСН у соціальних мережах

Світ
177
2 хв

Група радикалів заблокувала залізницю за допомогою стаканчиків від йогурту: подробиці

Підпали на залізниці ФРН організувала група «Kommando Angry Birds» за допомогою оригінального методу. Терористи-радикали детально описали, як створити «крижаний таймер» і попередити зацікавлених про ризик ув’язнення.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор Німеччини

Прапор Німеччини / © УНІАН

Леворадикали організували підпал на одній із залізничних ліній Німеччини, що призвело до пошкодження інфраструктури та серйозних перебоїв у русі.

Про це повідомляє BILD.

У своєму відкритому листі, де «Kommando Angry Birds» бере на себе відповідальність за злочин, вони розкрили деталі використаного пристрою. Це так званий «льодяний таймер», поміщений у звичайний стаканчик з-під йогурту.

Принцип дії примітивний, але ефективний: заморожена вода (лід), танучи, утворює контакт між двома дротами, що призводить до детонації запалювального пристрою. Такий «таймер» дозволяє виконавцям атаки відійти на безпечну відстань до моменту спрацювання.

Пошкоджена залізнична колія / © Bild

Пошкоджена залізнична колія / © Bild

Ступінь цинізму зловмисників вражає: у розпорядженні журналістів опинилося «керівництво» леворадикалів обсягом у кілька десятків сторінок. У ньому докладно описані методи атаки на критичну інфраструктуру з використанням підручних засобів.

Автори відкрито визнають, що їхні дії є злочином, і навіть публікують застереження для потенційних послідовників.

«Якщо ти не впевнений, чи зможеш винести тюрму, відклади це», — пишуть радикали, натякаючи на можливі юридичні наслідки.

Поліція та німецькі спецслужби вже ознайомилися з цим багатосторінковим посібником із тероризму «хенд-мейд». Однак, наразі правоохоронні органи не коментують хід розслідування, але сам факт публікації таких інструкцій викликає серйозну стурбованість щодо потенційних нових атак на інфраструктуру ФРН.

Нагадаємо, у Німеччині зростає страх перед війною. Понад половину німців побоюються, що російська армія після України може напасти на їхню країну.

