Група радикалів заблокувала залізницю за допомогою стаканчиків від йогурту: подробиці
Підпали на залізниці ФРН організувала група «Kommando Angry Birds» за допомогою оригінального методу. Терористи-радикали детально описали, як створити «крижаний таймер» і попередити зацікавлених про ризик ув’язнення.
Леворадикали організували підпал на одній із залізничних ліній Німеччини, що призвело до пошкодження інфраструктури та серйозних перебоїв у русі.
Про це повідомляє BILD.
У своєму відкритому листі, де «Kommando Angry Birds» бере на себе відповідальність за злочин, вони розкрили деталі використаного пристрою. Це так званий «льодяний таймер», поміщений у звичайний стаканчик з-під йогурту.
Принцип дії примітивний, але ефективний: заморожена вода (лід), танучи, утворює контакт між двома дротами, що призводить до детонації запалювального пристрою. Такий «таймер» дозволяє виконавцям атаки відійти на безпечну відстань до моменту спрацювання.
Ступінь цинізму зловмисників вражає: у розпорядженні журналістів опинилося «керівництво» леворадикалів обсягом у кілька десятків сторінок. У ньому докладно описані методи атаки на критичну інфраструктуру з використанням підручних засобів.
Автори відкрито визнають, що їхні дії є злочином, і навіть публікують застереження для потенційних послідовників.
«Якщо ти не впевнений, чи зможеш винести тюрму, відклади це», — пишуть радикали, натякаючи на можливі юридичні наслідки.
Поліція та німецькі спецслужби вже ознайомилися з цим багатосторінковим посібником із тероризму «хенд-мейд». Однак, наразі правоохоронні органи не коментують хід розслідування, але сам факт публікації таких інструкцій викликає серйозну стурбованість щодо потенційних нових атак на інфраструктуру ФРН.
Нагадаємо, у Німеччині зростає страх перед війною. Понад половину німців побоюються, що російська армія після України може напасти на їхню країну.