Європейський Союз уперше запропонував включити до санкційного списку порти, розташовані за межами ЄС, які обслуговують постачання російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, яке посилається на документ, підготовлений Єврокомісією та Європейською службою зовнішніх зв’язків, під санкції можуть потрапити порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії.

У разі затвердження відповідних обмежень європейським компаніям і приватним особам буде заборонено здійснювати будь-які операції з цими двома портами.

В агентстві наголошують, що це перший випадок, коли Євросоюз пропонує запровадити санкційні заходи проти портів у третіх країнах у межах санкційної політики щодо РФ.

