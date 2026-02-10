ТСН у соціальних мережах

Світ
11
1 хв

Грузія може потрапити під санкції Євросоюзу через допомогу Росії — Reuters

Також під санкції Євросоюзу може потрапити Індонезія.

Ігор Бережанський
Прапор Грузії

Прапор Грузії / © Unsplash

Європейський Союз уперше запропонував включити до санкційного списку порти, розташовані за межами ЄС, які обслуговують постачання російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, яке посилається на документ, підготовлений Єврокомісією та Європейською службою зовнішніх зв’язків, під санкції можуть потрапити порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії.

У разі затвердження відповідних обмежень європейським компаніям і приватним особам буде заборонено здійснювати будь-які операції з цими двома портами.

В агентстві наголошують, що це перший випадок, коли Євросоюз пропонує запровадити санкційні заходи проти портів у третіх країнах у межах санкційної політики щодо РФ.

Раніше повідомлялося, що американські військові провели операцію із перехоплення судна Aquila II, яке перевозило російську та венесуельську нафту в обхід санкцій.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції після масованої атаки РФ.

