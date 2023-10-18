Хто атакував лікарню у Газі, де загинуло понад 500 людей: Байден відповів

Президент Джо Байден вважає, що удар по лікарні Аль-Ахлі у Газі, де загинуло сотні людей, завдав не Ізраїль, а інша сторона.

Про це американський лідер сказав під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху у середу, 18 жовтня, передає CNN.

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"Справа в тому, що я був глибоко засмучений і обурений вибухом у лікарні в секторі Газа вчора (17 жовтня - ред.) і, виходячи з того, що я бачив, виглядає так, ніби це була інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тож у нас є багато речей, яких ми маємо подолати", - прокоментував він.

Зауважимо, що влада Гази заявила, що за атакою у лікарні стоїть Ізраїль. Однак армія оборони Ізраїлю, посилаючись на розвідку, запевняє, що це "невдалий запуск ракети", здійснений угрупованням Палестинського ісламського джихаду.

Нагадаємо, що після удару по баптистській лікарні в Секторі Гази ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

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