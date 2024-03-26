Хто бомбив Кримський міст та як Прилєпін залишився без геніталій: сенсаційні заяви Малюка

Росія палає як “бензоколонка”, “морські дрони” продовжують полювання в Криму, СБУ виявляє агентів у рясі, а одного з поплічників ФСБ допомагав ловити особисто головком ЗСУ Сирський.

Всі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Атаки в “серці Росії”

А тепер про все по черзі. Війна потроху переходить на територію РФ, крім того, що проти режиму путіна повстали свідомі росіяни і з танками зайшли на територію росії та досі продовжують свій так званий, “похід”. Втім, усе частіше дрони добираються углиб Росії. Як каже голова СБУ Василь Малюк, РФ горить як “бензоколонка”. Йдеться про підриви на нафтопереробних заводах. З останнього – 15 атак на 13 заводів. Малюк розповів у деталях, чим корисні ці удари та чого ж очікувати далі, в рамках телемарафону “Єдині новини”.

Успішні атаки на путінський міст

Малюк розповів і подробиці успішних атак СБУ на Кримський міст. Каже, 8 жовтня 2022 року вибухівку замаскували під рулони плівки. Цим планом захоплювався весь світ, а топові керівники західних спецслужб знімали капелюхи перед СБУ. А от рашисти можливості українських спецпризначенців дуже недооцінили й досі всіляко намагаються приховати наслідки цього удару.

СБУ на фронті

Служба безпеки України від початку повномасштабної війни взялася за унікальні спецоперації, крім цього, працівники служби постійно перебувають на фронті та виконують бойові завдання спільно з Силами оборони.

Виявлення агентів ФСБ

Але нікуди не зникають і такі собі “буденні” завдання: викриття зрадників та агентів ФСБ. Ними кишить уся Україна. Малюк зазначив, що зрадників вистачає і серед нардепів, і серед звичайних людей. За цей час спецпризначенці вже накрили загалом 47 агентурних мереж та позбулися “кротів” всередині служби.

Колаборанти в рясі

Вистачає і тих, хто працює проти України, прикриваючи рясою фсбівські мундири. Завдяки СБУ вже 23 агенти в рясах отримали судові вироки. Список їхніх злочинів – від держзради до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Загалом оголошено 37 підозр та порушено понад 80 кримінальних проваджень. Але не менш цікаві деталі керівник СБУ розповів і щодо ліквідації зрадників, які повтікали на Росію, от, наприклад, такі як Кива, який зненацька був застрелений.

Що сталося з Татарським?

Не менш цікаві деталі спливли й щодо загибелі Владлена Татарського – 40-річного уродженця Макїівки, кримінального в’язня-втікача, бойовика "ЛДНР" та пропагандиста з "пулу" засновника ПВК «Вагнер», який загинув 2 квітня під час "творчого вечора" в Петербурзі.

Прилєпін залишився без…?

Але куди цікавіша історія про Захара Прилєпіна. Його справжнє ім'я – Євгеній. 1994-го у віці 19 років він відслужив у російській армії, а потім навчався в інституті МВС. 1996 року Прилєпін вирушив воювати за проросійські сили в Першій чеченській війні. Від 2003 року Прилєпін почав публікувати свої романи та оповідання, які здебільшого про війни в Чечні й на Донбасі. Поступово він став одним з найвідоміших сучасних письменників Росії. У грудні 2015 року став радником “голови ДНР" Олександра Захарченка. Від 2016-го до 2018 року воював в армії "ДНР" у званні майора. 2019 року в інтерв'ю Прилєпін дуже вихвалявся масовими вбивствами в Україні, які вчинив його підрозділ. Дохвалився так, що “мужскоє достоїнство” десь загубилося.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю "Фактам ICTV" також розповів про псевдовибори в Росії та чи може Україна знищити Кримський міст.

Повне відеоінтерв'ю з головою СБУ Василем Малюком дивіться за посиланням: "Першого разу Кримський міст підірвала "теплична плівка"! Голова СБУ Василь Малюк. Інтерв'ю".

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