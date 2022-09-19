Хто грає першу скрипку у ШОС: експерт розповів про відносини КНР, Туреччини та Росії

Головну скрипку під час засідання Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді грали Пекін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін.

"Те, як йому було поставлене місце - він же приїхав до Узбекистану, а не в якусь там Америку чи Китай, де можуть по-східному принизити. ШОС – така організація, де змінюються пріоритети. Ось саме із саміту ШОС буде звіт того, як у Росії загалом відбувається ерозія її ролі гегемона на регіональному просторі колишнього СРСР. Головну скрипку там грав Пекін та Ердоган", - сказав Фейгін.

Ердоган, за його словами, не долучний до ШОС, він хоче вступити до ШОС, а поводився, як господар.

"Через 21 рік по тому, коли створювався ШОС, зараз уже Москви не видно. Зараз все замкнуте на Китаї, який в економічному та геополітичному вище Москви. Щодо низки регіональних проблем геополітичного масштабу, Москва вже цієї ролі не відіграє взагалі", - додав експерт.

Нагадаємо, прем'єр Індії публічно посварив Путіна за вторгнення до України.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц, який час від часу телефонує російському президенту Володимиру Путіну, розповів про певні зрушення в риториці "фюрера".

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