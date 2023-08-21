Хто і як атакував військовий аеродром "Сольці" у РФ, який розташований за 600 км від України

Внаслідок атаки по війському аеродрому пошкоджені два бомбардувальники, повідомляли раніше у ЗМІ.

Павло Кащук, який має досвід роботи з безпілотною авіацією, вважає, що безпілотник, який атакував російський аеродром "Сольці", запускався із території РФ.

Про це Кащук розповів в ефірі Radio NV.

"Росіяни самі дали деякі деталі, які звучать цілком правдоподібно. Йдеться про невеликий дрон коптерного типу, який щось скинув або вибухнув безпосередньо сам. Про що нам це каже? Про те, що він точно не пролетів 650 кілометрів", - сказав він.

На його думку, що в атаці по військовому аеродрому допомогла агентурна мережа.

"На 99% йдеться про агентурну мережу — про людину, яку чимось образила влада, або можемо фантазувати нескінченно… <...> Тобто йдеться про якогось сміливця. Подібна річ коментувалася так само і в Білорусі з літаком А-50. Такий варіант хитрого підходу. Чому ні?, - вважає він.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися фото вибуху літака на російському військовому аеродромі "Сольці".

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